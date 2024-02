Quercus offre un rendement de 26 % aux détenteurs d'obligations par le biais d'une obligation verte en faveur du développement (Permitting Development Green Bond)

Quercus verse un coupon de participation aux bénéfices, après deux remboursements anticipés du capital, pour la première obligation verte en faveur du développement sur le marché.

LONDRES, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- Quercus Real Assets Limited (Quercus), le spécialiste des énergies renouvelables basé à Londres qui se concentre sur les investissements internationaux dans le cadre de la transition énergétique, a émis la première obligation verte en faveur du développement en 2021 par l'intermédiaire de l'une de ses filiales luxembourgeoises. L'obligation a atteint sa date d'expiration le 13 janvier lorsque Quercus a payé le coupon de participation aux bénéfices à la suite de deux remboursements anticipés du capital au cours du deuxième semestre 2023.

Quercus Real Assets Limited: Diego Biasi, Co-Founder and Chairman

L'obligation a été émise dans le but d'investir dans le processus d'autorisation de projets solaires photovoltaïques en Europe du Sud. Quercus s'est concentré principalement sur le marché espagnol et a réalisé l'une des plus grandes transactions dans l'industrie solaire européenne depuis 2020 grâce au développement et à la vente d'un portefeuille totalisant plus de 800 MW de projets. Aux prix actuels, il faut un investissement d'environ 700 millions d'euros en dépenses d'investissement totales pour atteindre le stade opérationnel.

Diego Biasi, cofondateur et président de Quercus, commente :

« Dans un climat difficile, à la fois pendant et après la pandémie de COVID, nous avons lancé avec succès cette obligation verte en faveur du développement, que nous considérons comme une transaction historique. Nous l'avons remboursée avant la date prévue, dans un délai relativement court. Seules les personnes connaissant à la fois l'activité de développement des permis des énergies renouvelables et le marché des obligations peuvent vraiment se rendre compte du défi que nous avons dû relever. Nous aimons les défis, et nous avons réussi à surmonter tous les obstacles d'une période économique particulière, notamment dans notre secteur, pour faire de ce projet un succès. Ces obstacles allaient de délais longs et imprévus dans le processus administratif à un marché des énergies renouvelables surchargé où les opportunités d'investissement de bonne qualité sont une ressource rare. »

L'obligation a été lancée à une époque où les taux d'intérêt étaient négatifs ou proches de zéro. Un rendement total de 26 % en moins de trois ans constitue une réussite remarquable pour la société anglaise spécialisée dans les énergies renouvelables.

Quercus étend ses activités de développement de permis dans plusieurs régions d'Europe du Sud. Il s'agit d'une première étape de la constitution d'un nouveau portefeuille de centrales solaires fonctionnant en parité avec le réseau.

« Nous ne savons pas exactement combien de gigawatts nous construirons et exploiterons entre l'Italie, l'Espagne et la Grèce dans un avenir prévisible, mais nous avons un objectif initial de trois. Tout dépend de l'évolution du marché et de l'évolution du cadre réglementaire pour faciliter les investissements », explique Diego Biasi.

Outre l'énergie solaire, Quercus étudie d'autres segments du marché des énergies renouvelables. Récemment, la société a ajouté à son équipe en Europe deux cadres supérieurs ayant de l'expérience dans l'investissement de fonds et dans l'industrie de la construction d'infrastructures renouvelables.

Diego Biasi et Simone Borla ont fondé Quercus en créant un fonds basé au Luxembourg qui a réalisé avec succès plus d'un milliard d'euros d'investissements bruts depuis sa création avec cinq stratégies différentes. En janvier 2020, Diego Biasi a commencé à orienter les activités de Quercus en réponse à l'évolution du secteur de l'énergie vers une approche d'investissement stratégique plus diversifiée. À ce jour, Quercus a mené à bien plus de 40 opérations.

Depuis la création de Quercus il y a plus de dix ans, la stratégie de l'entreprise repose sur la conviction que la création d'un capital environnemental et social à long terme soutient et renforce les rendements des investisseurs et des actionnaires. Quercus s'engage à développer des opportunités commerciales et à soutenir des investissements responsables pour des revenus et des rendements en capital durables, tout en contribuant à un avenir neutre en carbone.

