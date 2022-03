QuEST Global signe un accord avec Alstom pour la fourniture de solutions d'ingénierie

La société aidera Alstom à répondre à ses besoins en matière d'ingénierie dans les domaines suivants : matériel roulant et composants, solutions numériques et intégrées, et portefeuille de services de mobilité

BENGALURU, Inde et PARIS, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- Alstom a signé un accord de partenariat avec QuEST Global , la société mondiale de services d'ingénierie de produits, en vue de la fourniture d'une ingénierie de nouvelle génération à l'échelle mondiale pour l'industrie ferroviaire. . Aux termes de cet accord pluriannuel, une équipe dédiée de QuEST fournira une assistance technique à Alstom dans le cadre de ses activités de matériel roulant, de signalisation et de services.

QuEST fournira ses services tout au long du cycle de vie du développement des produits et des projets d'Alstom. Grâce à des services et des solutions d'ingénierie ciblés, l'organisation aidera Alstom à honorer son carnet de commandes en améliorant la rapidité d'exécution des projets. QuEST aidera également Alstom à réaliser des trains et des systèmes de signalisation ferroviaire de nouvelle génération. Ce partenariat axé sur les capacités permettra à Alstom d'améliorer son rayonnement mondial en renforçant sa présence dans les pays offrant les meilleurs coûts.

À cette occasion, Ajit Prabhu, président-directeur général de QuEST Global a déclaré : « Ce partenariat témoigne de l'engagement de QuEST à fournir des solutions d'ingénierie intégrées qui apportent une valeur ajoutée à notre portefeuille de clients. Nous sommes ravis d'avoir signé un accord avec Alstom pour répondre à leurs besoins d'ingénierie globale. »

QuEST est le partenaire d'Alstom depuis 5 ans ; cette nouvelle initiative renforcera le partenariat entre les deux organisations en tirant parti de l'expertise en ingénierie de QuEST. Grâce à cette association, Alstom aura accès à des ingénieurs de haut niveau qui l'aideront à répondre à ses besoins mondiaux.

À propos d'Alstom

À l'avant-garde des sociétés pour un avenir à faible émission de carbone, Alstom développe et commercialise des solutions intégrées qui constituent les fondements durables de l'avenir du transport. Le portefeuille de produits d'Alstom est complet : trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial dans le monde. Bombardier Transportation ayant rejoint Alstom le 29 janvier 2021, le chiffre d'affaires proforma combiné du groupe élargi s'élève à 14 milliards d'euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans plus de 70 pays et emploie 70 000 personnes. www.alstom.com

À propos de QuEST Global

Depuis près de 25 ans, QuEST Global est un partenaire mondial de confiance en services d'ingénierie de produits pour bon nombre des entreprises les plus reconnues au monde dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, des transports (automobile et chemin de fer), de l'énergie, de la haute technologie, de la santé et des dispositifs médicaux, et des semi-conducteurs. Avec une présence dans 13 pays, 56 centres de livraison mondiaux et plus de 13 000 employés, QuEST Global est à la pointe de la convergence des innovations en ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr, plus propre et durable. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global aident ses clients à accélérer les cycles de développement de produits et d'innovation, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience des consommateurs et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces. Pour plus d'informations sur l'expertise de QuEST Global dans le domaine ferroviaire, consultez le site - https://www.quest-global.com/industries/rail/

