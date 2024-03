Quobly s'associe à Nanoacademic Technologies, Inc. pour améliorer les Qubits de spin en silicium pour l'informatique quantique

GRENOBLE, France, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Quobly, leader de l'informatique quantique basée sur les qubits de spin en silicium, est fier d'annoncer son partenariat avec Nanoacademic Technologies, fournisseur renommé d'outils de simulation numérique et de modélisation de technologies quantiques. Cette annonce marque une étape importante dans le développement des technologies de qubits de spin en silicium pour l'informatique quantique.



La plateforme logicielle de Nanoacademic Technologies, QTCAD®, est le premier logiciel commercial de modélisation par éléments finis pour les qubits de spin dans les semi-conducteurs et l'un des outils de simulation numérique les plus avancés pour le matériel à base de semi-conducteurs. Le partenariat entre Quobly et Nanoacademic Technologies vise à tirer parti de ce logiciel et de l'expertise de Nanoacademic Technologies afin d'améliorer la recherche et le développement de Quobly autour des qubits de spin en silicium et d'accélérer son avancée vers la réalisation d'un processeur quantique évolutif basé sur le silicium.

L'intégration de QTCAD® dans des applications réelles de qubits de spin en silicium améliorera considérablement le portefeuille commercial de Nanoacademic Technologies et sera bénéfique pour la performance de ses caractéristiques de conception de points quantiques. Cette collaboration permettra aussi à Quobly de s'appuyer sur un partenaire commercial solide pour la formation à la simulation et à la modélisation, l'affinement d'un nouveau code personnalisé et l'expertise inestimable acquise grâce aux années d'expérience de Nanoacademic Technologies avec des partenaires renommés tels que le CNRC du Canada, l'Institut Quantique et STMicroelectronics (France).

« Les outils de simulation font partie intégrante du succès de toute entreprise d'informatique quantique. La société Quobly est ravie d'avoir choisi Nanoacademic Technologies comme partenaire pour cette initiative cruciale. Cette collaboration souligne l'engagement continu de la France et du Canada à faire progresser les entreprises quantiques pionnières, tout en favorisant des liens plus étroits entre les écosystèmes technologiques de l'axe Montréal-Sherbrooke et de Grenoble, la Silicon Valley française. Nous sommes convaincus que ce partenariat jouera un rôle moteur, propulsant le développement de notre ordinateur quantique à base de silicium vers de nouveaux sommets », a déclaré Maud Vinet, PDG et cofondatrice de Quobly.

« Nous sommes fiers de proposer notre outil innovant, QTCAD®, aux startups les plus avancées du monde en matière de conception et de fabrication de matériel quantique. Quobly s'impose comme le leader français, avec des objectifs ambitieux qui s'inscrivent parfaitement dans notre mission. Nanoacademic est la première entreprise à proposer un tel outil de conception quantique permettant à nos partenaires de maximiser leurs ressources et d'en faire plus en moins de temps, créant ainsi une valeur ajoutée et contribuant à la croissance de l'industrie émergente de la technologie quantique », a déclaré le Dr Hong Guo, PDG, président et cofondateur de Nanoacademic Technologies Inc.

