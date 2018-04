Rabobank désensibilise ses données clients pour le RGPD et DevOps avec IBM

UTRECHT, Pays-Bas, 6 avril 2018 /PRNewswire/ -- Rabobank, la société multinationale néerlandaise de services bancaires et financiers, collabore avec IBM (NYSE : IBM) pour utiliser des pseudonymes cryptographiques sur les données personnelles de ses clients dans le but d'innover et de respecter les nouvelles règles financières en vigueur dans l'Union européenne.

À compter du 25 mai, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) visera la création d'un cadre juridique harmonisé pour la protection des données dans toute l'Union européenne et cherchera à restituer aux citoyens et aux résidents la maîtrise de leurs données à caractère personnel, tout en imposant des règles strictes à ceux qui hébergent, déplacent et traitent de telles données, partout dans le monde.

Rabobank s'intéresse à la conformité RGPD pour toute une série d'activités. Dans le cadre d'un projet avec IBM Services et IBM Research, la banque a transformé cryptographiquement des téraoctets de ses données clients les plus sensibles, comme les noms, les dates de naissance et les numéros de compte, en représentation désensibilisée, c'est-à-dire que les données ont l'apparence et le comportement des vraies données, mais elles ne sont pas les vraies données.

La pseudonymisation renforce la protection des données en remplaçant la plupart des champs d'identification dans un ensemble de données par un ou plusieurs identifiants artificiels, ou pseudonymes, c'est-à-dire en remplaçant un vrai nom par un nom factice. En outre, aux fins du RGPD, les données sont également traitées de telle manière qu'elles ne peuvent plus être attribuées à un sujet de données particulier sans faire appel à des informations supplémentaires. Par exemple, sans pseudonymisation, le fait de connaître la date de naissance et l'adresse d'une personne permet également de connaître son identité.

« Le logiciel d'analytique d'IBM, parallèlement à notre moteur de désensibilisation cryptographique, permet une pseudonymisation en convertissant les données en clés de jeton individuelles fondées sur le hachage qui sont complètement imperméables aujourd'hui et le resteront à l'avenir, même à partir d'un ordinateur quantique insensible aux défaillances dans de nombreuses années de cela », explique Michael Osborne, cryptographe chez IBM Research. « Cette recherche est aujourd'hui une technologie commerciale qui permet de respecter plusieurs législations sur la conformité, pour tous les secteurs et partout dans le monde. »

En plus de faciliter la conformité RGPD, la désensibilisation des données permet également à l'équipe « Radical Automation DevOps » de Rabobank d'utiliser plus facilement les données pour des tests de performance dans le but de mettre au point de nouvelles technologies et de nouveaux services innovants, comme des applis mobiles et des solutions de paiement.

« Il est impératif pour notre équipe DevOps d'utiliser des données aussi proches que possible de la production pendant la phase d'essai, si bien que, lorsque nous mettons nos services en ligne, nous sommes certains qu'ils fonctionneront à merveille », ajoute Peter Claassen, directeur de la fourniture, Radical Automation, chez Rabobank. « Être en mesure de tester et d'itérer avec des données pseudonymisées va permettre de donner lieu à de nouvelles innovations dans notre équipe DevOps, ce qui donnera plus de sécurité, plus d'innovation et plus de confort pour nos clients. »

Rabobank et IBM Services ont travaillé sur ce projet depuis l'année dernière. Plusieurs applications et plateformes clés ont été pseudonymisées, comme les systèmes de comptes bancaires courants et de comptes d'épargne sur des plateformes macroordinateur, Linux, Tandem et Windows.

Au bout du compte, le projet pseudonymisera toutes les applications de paiement et visera d'autres domaines fonctionnels dans la banque.

À propos de Rabobank Group

Rabobank est un prestataire de services financiers international qui fait appel à des principes coopératifs. Elle offre des services bancaires pour les particuliers, des services de transactions interbancaires, des services bancaires privés, des services de crédit-bail et des services immobiliers. En tant que banque coopérative, Rabobank donne la priorité aux intérêts de ses clients dans ses services. Rabobank s'attache à être une grande banque coopérative axée sur le client aux Pays-Bas et une grande banque agroalimentaire dans le monde. Rabobank emploie environ 43 810 personnes en interne et en externe. Rabobank Group opère dans 40 pays.

Pour plus d'informations sur le Rabobank Group, rendez-vous sur www.rabobank.com.

À propos d'IBM Research

Pendant plus de sept décennies, IBM Research a défini l'avenir de la technologie de l'information avec plus de 3 000 chercheurs dans 12 laboratoires situés sur six continents. Les scientifiques d'IBM Research ont produit six lauréats du Prix Nobel, 10 U.S. National Medals of Technology, cinq U.S. National Medals of Science, six Turing Awards, 19 membres de la National Academy of Sciences et 20 personnes honorées dans le U.S. National Inventors Hall of Fame. Pour plus d'informations sur IBM Research, rendez-vous sur www.ibm.com/research.

