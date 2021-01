Randstad Sourceright étend le statut de partenaire stratégique certifié Beeline à la zone EMEA

LONDRES, 11 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Beeline, un des principaux acteurs mondiaux en matière de solutions logicielles pour la gestion de la main-d'œuvre non salariée, a annoncé aujourd'hui que Randstad Sourceright, leader mondial en solutions de gestion des talents, a été nommé partenaire stratégique certifié Beeline dans toute la région EMEA. Ce statut s'ajoute au partenariat stratégique certifié et à la collaboration en Amérique du Nord.

Le programme de certification des partenaires stratégiques de Beeline est un programme exclusif disponible uniquement pour certains partenaires MSP de Beeline. Il garantit aux clients mutuels que les deux partenaires offriront le meilleur service et les meilleures ressources technologiques dans l'utilisation du système de gestion des fournisseurs (VMS) de Beeline.

La certification comprend une formation technologique solide, ainsi qu'une méthodologie de mise en œuvre commune. Les membres de l'équipe Randstad Sourceright ont collaboré avec l'équipe de Beeline pour mettre en place une méthodologie commune. Elle offre aux clients un processus de mise en œuvre plus rationnel. Beeline et Randstad Sourceright examineront la méthodologie en permanence afin d'identifier les domaines d'amélioration et de partager une compréhension des processus, des procédures et de la documentation.

En outre, les équipes de Randstad Sourceright participent à des ateliers de service à la clientèle adaptés aux besoins spécifiques des clients communs, qui passent en revue les processus de soutien des deux organisations afin de garantir une amélioration continue. Ces sessions renforcent également l'utilisation de la technologie Beeline par les partenaires et donnent aux clients la certitude que les entreprises qui les soutiennent sont étroitement liées et conjointement engagées dans la réussite de leur programme.

« Randstad Sourceright et Beeline sont des partenaires de longue date, et le temps et l'énergie investis pour assurer l'uniformisation et la rationalisation des processus entre nos organisations continuent de renforcer notre partenariat, a déclaré Boy Wijnen, directeur du support commercial EMEA et des partenaires chez Beeline. Le programme de certification EMEA étend notre relation existante dans la région EMEA et est essentiel pour améliorer notre capacité mutuelle à apporter une valeur stratégique accrue à nos clients communs opérant à travers l'Europe. »

« Beeline et Randstad Sourceright sont déterminés à proposer des solutions technologiques de premier ordre à nos clients. Grâce à notre étroite collaboration, nous pouvons assurer une plus grande harmonisation des besoins en hausse de nos clients et, par conséquent, offrir des services et des résultats commerciaux encore meilleurs », a affirmé Michael Smith, PDG mondial de Randstad Sourceright.

Pour obtenir et conserver cette certification, les membres de l'équipe de Randstad Sourceright ont passé et réussi le test de certification du système Beeline. En outre, ils participent à des activités de marketing collaboratif et à d'autres événements parrainés, créent des méthodologies communes pour la mise en œuvre et les opérations en régime permanent, et assistent à des réunions de direction avec les principales parties prenantes pour assurer l'harmonisation et le respect des exigences communes.

À propos de Beeline

Depuis plus de 20 ans, les solutions logicielles de Beeline permettent aux organisations de s'approvisionner en main-d'œuvre non salariée et de la gérer. Nos solutions automatisées, soutenues par l'équipe de spécialistes du personnel externe la plus expérimentée au monde, permettent de contrôler les coûts, d'atténuer les risques, de renforcer la visibilité du personnel, d'améliorer l'efficacité et d'accroître la productivité. Pour en savoir plus, visitez le site beeline.com.

À propos de Randstad Sourceright

Randstad Sourceright est un leader mondial en solutions de gestion des talents, pilotant les stratégies d'acquisition des talents et de gestion du capital humain de certains des employeurs les plus performants au monde. Tirant parti de notre stratégie Human Forward axée sur les personnes, qui allie les technologies novatrices aux conseils de nos experts, nous soutenons les talents et les organisations dans la réalisation de leur plein potentiel. Pour en savoir plus, consultez randstadsourceright.com.

