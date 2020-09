Rapport sur les Minorités: l'étude approfondi de Arab News sur la communauté juive du Liban

RIYAD, Arabie Saoudite, 12 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Alors que les pays du Golfe s'ouvrent davantage aux croyances dans un climat de tolérance en pleine croissance, Arab News, Ie premier quotidien ang)ophone d'Arabie saoudite, aborde Ie sujet de la communauté juive du Liban dans Ie cadre d'une nouvelle série intitu(ée Rapport sur les Minorités.

Le rapport multimédia qui sera publiée en ligne en frangais et en anglais Ie 12 septembre prochain, comprend des entrevues vidéo avec des membres de la communauté juive et des graphiques montrant quand et ou ils se sont installés. Une maniére de faire la lumiére sur cette minorité silencieuse et oubliée.

«Arab News, en tant que porte-voix d'une région en mutation, aborde des sujets qui étaient autrefois tabous dans la region», a déclaré â cet égard Faisal J. Abbas, rédacteur en chef d'Arab News. «C'est une histoire qui mérite d'étre racontée, et nous espérons qu'eIIe favorisera un dtalogue entre les Arabes et les Juifs. Nous pouvons avoir nos différences, mais nous avons aussi des ressemblances. »

Le correspondant d'Arab News â New York, Ephrem Kossaify (@ephremkossaify), a voulu raconter cette histoire lorsque son chemin a croisé par hasard un magasin de quartier â Gravesend dans Brooklyn. Les panneaux de cette échoppe étaient en hébreu mais tout Ie monde â I'intérieur parlait libanais.

« II s'est avéré que tout Gravesend est une miniature de la culture libanaise : magasins, boulangeries, normes sociales, langue », dit Kossaify. « Bien sur, c'était fascinant parce que nous entendons rarement parler de I'existence d'une minorité juive libanaise. »

Les recherches de Kossaify I'ont conduit â l'historien Nagi Zeidan, qui a consacré les 20 derniéres années â en savoir plus sur la communauté juive de son pays d'origine. Ses recherches sont â paraitre dans un livre qui sera bienté]t publié en fran§ais sous Ie titre «Juifs du Liban». L'éditorial de Zeidan, dans lequel il dit qu '« un dialogue est possible », conclut ce Rapport sur les Minorités.

