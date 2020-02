RateGain nommé meilleur innovateur technologique de l'année lors des prix HSMAI Europe 2019

LONDRES, 6 février 2020 /PRNewswire/ -- RateGain, un leader en matière de technologies pour l'hôtellerie et les voyages, est heureux d'annoncer que son produit OPTIMA MarketDRONE s'est vu décerner le prix de la Meilleure innovation technologique de l'année par HSMAI Europe, lors de sa Conférence sur l'optimisation des revenus (ROC) et de sa remise des prix annuels, organisés à Londres, le 28 janvier 2020.

OPTIMA MarketDRONE est une solution unique en son genre, reposant sur l'intelligence artificielle et basée sur le nuage, permettant de suivre en temps réel les tarifs intrajournaliers et les modifications tarifaires des hôtels. Le produit peut transmettre aux gestionnaires des revenus les tarifs actualisés, en temps réel et de façon automatisée, sur le dispositif de leur choix. C'est le seul produit sur le marché qui fournit des alertes instantanées aux gestionnaires de revenus pour les changements de tarifs en temps réel, ce qui leur permet d'intervenir au moment où ils se produisent, maximisant ainsi les revenus. Le produit dispose d'une interface utilisateur conviviale.

Le jury était composé de vétérans du secteur et d'experts comme Carl Weldon – le directeur d'exploitation d'Europe HFTP ; Amanda Elder – la directrice d'exploitation de Kempinski Hotels ; Kai Holmberg – le partenaire d'Unfold ; et Matthew Stephens – le directeur général d'eHotelier, qui a déclaré : « Le jury a été impressionné par la solution innovante OPTIMA MarketDRONE de RateGain. Ce produit offre au secteur hôtelier une solution unique à un problème récurrent, à savoir garder une longueur d'avance sur la concurrence. Le produit repose sur des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et le nuage. C'est un bon exemple d'innovation technologique hôtelière. »

Harmeet Singh, le PDG de RateGain, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir remporté le prix ; il valide l'importance que nous accordons à l'innovation. OPTIMA MarketDRONE est le résultat du travail de nos équipes de produits et de R-D, qui ont collaboré avec nos clients pour fournir un produit très dynamique mais facile à utiliser, permettant clairement d'augmenter ses revenus. C'est un magnifique exemple de coopération entre RateGain et ses clients, à savoir résoudre des problèmes complexes et les rendre simples grâce à l'intelligence artificielle. Avec OPTIMA MarketDRONE, les gestionnaires de revenus sont sûrs de rester au premier plan dans le panorama concurrentiel. »

Ingunn Hofseth, le PDG de HSMAI Region Europe, a déclaré : « HSMAI Region Europe a lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir notre secteur pour recruter et fidéliser les meilleurs talents. Nous sommes fiers de la façon dont le secteur évolue et de l'excellent travail accompli par de nombreuses entreprises, à l'instar de RateGain, pour permettre à leur marque, à leur personnel et à leurs clients de progresser. »

À propos de RateGain :

RateGain, un fournisseur de produits SaaS de premier plan, aide les entreprises du secteur hôtelier et du voyage à assurer, au quotidien, une gestion cognitive des revenus, à distribuer leurs produits en ligne de façon intelligente et à promouvoir leur marque pour générer plus de revenus. RateGain est fier d'être au service de plus de 125 000 établissements hôteliers dans le monde, fournissant 240 milliards d'actualisations sur les tarifs et la disponibilité et traitant plus de 30 millions de réservations. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 3rategain.com

À propos de HSMAI Europe

HSMAI est une organisation mondiale fondée en 1927, aux États-Unis. HSMAI Region Europe est sa branche européenne. Elle s'attache à développer les activités du secteur hôtelier, de l'événementiel et du voyage et celles de ses partenaires ; c'est également un ardent défenseur de la croissance intelligente et durable des revenus aux échelons local, national et européen.

Pour plus d'informations sur HSMAI Region Europe, rendez-vous sur https://hsmai.eu/

