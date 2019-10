REC Group lance la production en série de son module révolutionnaire Alpha à Singapour

Steve O'Neil, PDG de REC, déclare : « Notre objectif est de responsabiliser les consommateurs. Et nous savons que ce n'est qu'en faisant de grands pas que la transition énergétique mondiale pourra prospérer. La série Alpha est un outil crucial pour les propriétaires pour faire exactement cela et gagner en autonomie énergétique. » Shankar G. Sridhara, Directeur de la Technologie de REC ajoute que « C'est une décision audacieuse de passer à HJT, et c'est aussi très audacieux de faire 600 MW en un seul coup - mais être audacieux et innovant est dans l'ADN de REC. »

La série Alpha de REC a été initialement lancée à Intersolar Europe le 15 mai 2019 et présentée à un large public lors d'autres événements industriels majeurs aux États-Unis, au Japon et en Inde. Les premiers systèmes de toiture des volumes de production initiaux ont déjà été installés en Italie, Pays-Bas, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Japon. Pour les propriétaires, la série Alpha est le module de toit parfait pour réduire considérablement leur facture d'électricité et mener la transition vers un avenir plus propre en optant pour le solaire à la fine pointe de la technologie.

S'appuyant sur la technologie commercialisée la plus avancée, le REC Alpha Series est le panneau solaire 60 cellules le plus puissant au monde, produisant jusqu'à 380 watts-crêtes (Wc). Cela se traduit par une densité de puissance motrice de 217 W/m², produisant plus de 20 % d'énergie en plus qu'un panneau classique sous les mêmes conditions. Le module Alpha offre de très bonnes performances de production lors de températures élevées et son cadre à barre de renfort permet d'obtenir d'excellent résultats lors de conditions climatiques extrêmes. Cette puissance et cette efficacité accrues s'appuient sur la meilleure garantie de performances du secteur avec une puissance de 92% de la puissance nominale après 25 ans. Enfin la technologie utilisée propose des cellules 100% sans plomb et la version Black de l'Alpha offre un design permettant de satisfaire les clients les plus exigeants en termes d'esthétisme : couleur uniforme noire avec des connexions sur les cellules quasi-invisible.

Fondée en Norvège en 1996, REC est une société d'Energie Solaire verticalement intégrée. Grâce à la fabrication intégrée du silicium, des plaquettes, des cellules, de panneaux de haute qualité et de solutions solaires, REC fournit au monde une source fiable d'énergie propre. La qualité renommée de REC est soutenue par le plus bas taux de réclamations de garantie dans l'industrie. REC est une société Bluestar Elkem dont le siège est en Norvège et dont la direction Opérationnelle est située à Singapour. REC emploie 2 000 personnes dans le monde, produisant 1,5 GW de panneaux solaires par an.

SOURCE REC Group