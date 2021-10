Recorded Future lance le module Identity Intelligence pour valider l'authenticité des identités numériques

Une première dans l'industrie, le produit axé sur l'intelligence offre la source de vérité pour l'identité

BOSTON, 6 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Recorded Future, le plus grand fournisseur mondial de renseignement pour la sécurité des entreprises, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son Intelligence Platform avec le module Identity Intelligence, la source de vérité pour la validation de l'authenticité de l'identité numérique. Les identités numériques sont le passeport pour accéder au monde en ligne d'aujourd'hui, et les auteurs de menaces exploitent agressivement cet ensemble de données universel mais sensible des Informations Personnellement Identifiables (PII). Apportant de la clarté à cette vaste surface d'attaque, Recorded Future est en mesure de perturber les adversaires en permettant la validation des identités par intelligence à travers le monde numérique.

Les efforts d'authentification d'aujourd'hui sont insuffisants pour lutter contre l'augmentation de la fraude ciblant les identités numériques. Au cours de cette dernière année, 61 % des atteintes concernaient les données d'identification, ce qui signifie qu'une nouvelle approche de vérification de l'identité numérique est nécessaire. Les organisations ont besoin d'une collecte en temps réel des identités compromises afin d'identifier, de juger et de répondre rapidement et en toute confiance aux comptes frauduleux.

Recorded Future permet de découvrir, de corréler et de synthétiser des identités compromises en renseignements exploitables, ce qui aide à protéger les organisations contre les conséquences financières, juridiques mais aussi les conséquences sur la réputation. Avec la surveillance automatisée, il permet une défense proactive mais réduit également le risque de dommages à l'entreprise en trouvant et en corrigeant immédiatement les identités compromises avant qu'elles ne puissent être utilisées lors d'une attaque.

« L'intelligence Recorded Future permettent à nous et à nos clients d'avoir une connaissance critique de la situation. Le nouveau module Identity Intelligence automatise les corrélations et fait surface des données de brèches qui nécessitaient auparavant un traitement important. Cette visibilité en temps réel de l'exposition à l'identité nous permet de mieux protéger nos clients et de réduire les risques. » — Eric Ooi, directeur de la sécurité et de la recherche, Iron Vine Security, LLC

Identity Intelligence de Recorded Future

Recorded Future offre des détails essentiels pour les identités frauduleuses liées aux employés, aux partenaires et aux clients d'une organisation à partir d'une gamme inégalée de code source ouvert, de Web clandestin et des sources techniques. Identity Intelligence de Recorded Future offre une visibilité et des preuves en temps réel permettant aux équipes de sécurité et d'informatique d'identifier rapidement les identités compromises et de lancer immédiatement les flux de travail d'intervention en aval.

Éliminant la nécessité d'agréger, de corréler et de trier manuellement les données compromises, le module Identity Intelligence de Recorded Future permet aux équipes d'authentification et d'identité de :

Détecter en temps réel les comptes exposés

Réagir aux compromis avant que l'entreprise ne soit touchée

Obtenir une visibilité inégalée dans les sources ouvertes et du Web clandestin

« Dans un monde numérique d'avant-garde, l'authentification forte de l'identité est essentielle non seulement pour sécuriser une organisation, mais aussi pour protéger l'ensemble de votre écosystème contre les dommages et l'impact sur l'entreprise. Il existe actuellement un faux sentiment de sécurité qui s'appuie sur des identités physiques, adoptant une position proactive qui exige une approche axée sur l'intelligence. Notre accès inégalé et l'étendue des données nous permettent de faire surface des renseignements nécessaires pour valider les identités et perturber les adversaires. » — Craig Adams, chef des produits et de l'ingénierie, Recorded Future

L'expansion de Recorded Future Intelligence Platform, source unique de renseignements faisant autorité, permet aux organisations d'élaborer des programmes de sécurité holistiques dans un large éventail de secteurs d'activité au sein de l'entreprise, avec des observations pertinentes exploitables. Pour en savoir plus sur le module Identity Intelligence de Recorded Future : https://www.recordedfuture.com/solutions/identity-intelligence

À propos de Recorded Future

Recorded Future est le plus grand fournisseur mondial d'intelligence pour la sécurité des entreprises. En combinant la collecte et l'analyse automatisées de données persistantes et omniprésentes avec l'analyse humaine, Recorded Future fournit des renseignements opportuns, précis et exploitables. Dans un monde où le chaos et l'incertitude ne cessent de croître, Recorded Future donne aux organisations la visibilité dont elles ont besoin pour identifier et détecter plus rapidement les menaces, prendre des mesures proactives pour déstabiliser les adversaires et protéger leur personnel, leurs systèmes et leurs biens, afin de pouvoir mener leurs activités en toute confiance. Plus de 1 000 entreprises et organisations gouvernementales du monde entier font confiance à Recorded Future. Pour en savoir plus, consultez le site www.recordedfuture.com et suivez-nous sur Twitter à l'adresse @RecordedFuture.

