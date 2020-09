Recorded Future résout les défis actuels en matière de sécurité avec le renseignement

La plateforme élite fournit une source de renseignement unique faisant autorité pour la sécurité des entreprises

BOSTON, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- Recorded Future, le plus grand fournisseur de renseignement de sécurité, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme Recorded Future Security Intelligence a été optimisée pour fournir des renseignements à travers un large éventail de secteurs d'activité au sein de l'entreprise. En activant une source unique faisant autorité pour le renseignement de sécurité, les organisations peuvent devenir agiles dans leur pouvoir décisionnel grâce à un renseignement personnalisé et exploitable.

Les solutions modulaires Recorded Future, désormais généralement disponibles, sont basées sur le Security Intelligence Graph fondamental de la société. Activé par une technologie brevetée, c'est un « jumeau numérique » du monde qui englobe toutes les entités et tous les événements pertinents dont il a été question sur Internet au cours des dix dernières années pour fournir une intelligence personnalisée aux utilisateurs. Développée par des experts pour rechercher, identifier, collecter et affiner rapidement les données, la plateforme Recorded Future Security Intelligence leader du secteur regroupe logiquement des données optimisées pour la consommation de renseignements dans le workflow unique d'une organisation.

« Le renseignement de sécurité doit être spécialement conçu pour permettre non seulement aux professionnels de la sécurité, mais également aux professionnels de tous les secteurs d'une entreprise, de sélectionner et de choisir les domaines de risque qui sont critiques pour leur organisation à ce moment-là, et d'utiliser tous les leviers nécessaires pour se gérer et se défendre de manière proactive. Notre approche modulaire permet un système de renseignement rationalisé et intégré qui amplifie l'efficacité des programmes de sécurité et, au final, les résultats opérationnels ». — Craig Adams, directeur des produits et de l'ingénierie, Recorded Future

Une approche centrée sur les résultats, l'intelligence de sécurité doit être mise en œuvre pour s'adapter facilement à la taille, à la maturité et aux besoins spécifiques d'une organisation. Les solutions d'intelligence de sécurité modulaires de Recorded Future facilitent l'adoption de solutions supplémentaires dans toutes les fonctions d'une organisation pour s'adapter dans le temps, sans implémentations ardues ni courbes d'apprentissage accélérées pour ceux qui ne sont pas essentiellement axés sur la sécurité.

« Vous ne pouvez rien faire d'autre avant d'avoir confirmé qu'il s'agit vraiment d'un problème et saisi le contexte qui l'entoure. S'agit-il simplement d'un logiciel malveillant drive-by aléatoire ou d'une cyberattaque persistante qui tente de pénétrer dans mon réseau ? Ceci déterminera comment vous réagissez, combien de temps vous y consacrez, et combien d'efforts vous voulez déployer contre une alerte particulière. Le renseignement de sécurité est réellement l'élément central de tout ce processus. » — Bob Stasio, Global Cyber Threat Leader, DuPont

« Recorded Future est à l'origine du renseignement sur les menaces et est devenu le plus grand fournisseur de renseignement sur les menaces sur le marché. Mais notre vision a toujours été d'étendre notre intelligence élite aux équipes de sécurité dans l'ensemble de l'entreprise. Avec la sortie de notre Security Intelligence Platform, seule Recorded Future peut fournir le renseignement nécessaire pour perturber les adversaires à l'échelle ». — Dr. Christopher Ahlberg, PDG et co-fondateur de Recorded Future

Les six modules individuels actuellement proposés dans la plateforme Recorded Future Security Intelligence sont les suivants :

SecOps Intelligence Module : Permet aux analystes des opérations de sécurité et de réponse aux incidents d'identifier les menaces corrélées, précédemment inconnues, et d'y répondre en toute confiance sans recherche manuelle supplémentaire.

Brand Intelligence Module : Permet aux utilisateurs d'améliorer la surveillance au-delà d'une simple correspondance de mots clés pour identifier les relations entre les menaces émergentes, leurs marques et leur infrastructure.

Threat Intelligence Module : Met l'intelligence en évidence en temps réel et fournit aux entreprises une vue complète de leur paysage de menaces, permettant ainsi aux analystes de focaliser sur le travail à forte valeur tout en assurant la défense contre les attaques émergentes et en y réagissant efficacement.

Vulnerability Intelligence Module : Fournit aux équipes des opérations informatiques le contexte nécessaire pour prendre des décisions plus rapides et plus sûres en informant la priorisation des correctifs et en prévenant les attaques.

Third-Party Intelligence Module : Informe les équipes pour mieux comprendre l'exposition de chaque tiers, ce qui leur permet de prioriser leur attention et de répondre aux changements des statuts de risque de ces parties.

Geopolitical Intelligence Module : Permet aux utilisateurs de protéger leurs actifs et de comprendre les dynamiques changeantes dans leurs propres zones géographiques.

À propos de Recorded Future

Recorded Future fournit des renseignements de sécurité pour amplifier l'efficacité des équipes de sécurité et informatiques en termes de réduction de l'exposition en découvrant les menaces inconnues et en éclairant des décisions meilleures et plus rapides. Afin de fournir une vision singulière du risque numérique, de marque et de tiers, la plateforme Recorded Future fournit des renseignements proactifs et prédictifs, analysant les données provenant de sources ouvertes, propriétaires et agrégées fournies par le client. Grâce à Recorded Future, les analystes des menaces, équipes de gestion des vulnérabilités, centres d'opérations de sécurité et intervenants en cas d'incident, disposent d'un renseignement exploitable riche en contexte en temps réel, prêt à être intégré à travers l'écosystème de sécurité. Pour en savoir plus, consultez www.recordedfuture.com et suivez-nous sur Twitter à l'adresse @RecordedFuture.

