RedHill Biopharma annonce un résultat positif à l'examen du DSMB sur la futilité d'une étude de phase 2/3 examinant l'opaganib dans le traitement de la COVID-19

Après un examen intérimaire des données sans insu sur l'innocuité et l'efficacité, le comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité (DSMB) recommande à l'unanimité la poursuite de l'étude mondiale de phase 2/3 sur l'administration par voie orale de l'opaganib chez les patients souffrant d'un grave cas de COVID-19.

L'opaganib cible un composant cellulaire humain impliqué dans la réplication virale et devrait donc s'avérer efficace contre les nouveaux variants présentant des mutations dans la protéine de pointe.

Les données préliminaires de l'étude de phase 2 américaine sur l'opaganib révèlent des résultats positifs sur le plan de l'innocuité et de l'efficacité dans les principaux critères d'évaluation primaires et secondaires.

TEL-AVIV, Israël et RALEIGH, Caroline du Nord, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (« RedHill » ou la « Société »), une société biopharmaceutique spécialisée, a annoncé aujourd'hui que le comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité (DSMB) de l'étude mondiale de phase 2/3 sur l'administration de l'opaganib[1] chez les patients atteints d'une forme sévère de COVID-19 a recommandé à l'unanimité la poursuite de l'étude. Cette recommandation fait suite à un examen préprogrammé de la futilité, au cours duquel le DSMB a examiné, d'une part, des données sans insu sur l'efficacité recueillies auprès des 135 premiers patients traités dans le cadre de l'étude et d'autre part des données sur l'innocuité collectées auprès des 175 premiers patients.

« L'opaganib est un nouvel inhibiteur de la sphingosine kinase-2 (SK2) administré par voie orale, dont l'activité antivirale, anti-inflammatoire et anti-thrombotique a été démontrée. La recommandation positive et unanime du DSMB représente une étape importante dans l'avancement de notre programme de développement ciblant la maladie du COVID-19. Conjuguée aux résultats positifs de l'étude de phase 2 , cette recommandation unanime du DSMB de poursuivre l'étude mondiale de phase 2/3 montre que nous allons dans la bonne direction, tant sur le plan de l'innocuité que de l'efficacité, a déclaré Mark L. Levitt, M.D., Ph. D., directeur médical de RedHill. Nous traversons actuellement une période particulièrement difficile dans la lutte contre la pandémie : les mutations virales augmentent les taux d'infection et perturbent la réponse de la société à bien des égards. Il est évident que nous avons besoin de traitements efficaces. Le mécanisme d'action de l'opaganib cible le composant cellulaire hôte humain SK2, qui est impliqué dans la réplication virale à l'intérieur de la cellule, ainsi que dans les réponses inflammatoires et immunitaires ayant lieu en aval. Les mutations inquiétantes de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 ne devraient donc pas affecter l'activité de l'opaganib. Ces mutations rendent le SRAS-CoV-2 plus susceptible de développer une résistance aux anticorps monoclonaux antiviraux directs et d'affecter l'efficacité des vaccins. Cette caractéristique de l'opaganib lui confère un avantage important dans la lutte contre le nombre croissant de souches virales et laisse espérer que les patients auront enfin accès à une option de traitement qui les aidera à respirer sans apport d'oxygène et à quitter l'hôpital. »

Les résultats positifs de l'examen sur la futilité réalisé par le DSMB indiquent que l'étude mondiale de phase 2/3 progresse comme prévu et s'ajoutent aux données préliminaires de l'étude de phase 2 menée aux États-Unis, qui se sont avérées positives sur le plan de l'innocuité et de l'efficacité dans les principaux critères d'efficacité primaires et secondaires. L'étude de phase 2 a également démontré que l'opaganib réduit plus grandement les besoins en oxygène à la fin du traitement, au 14e jour, et qu'il entraîne une amélioration clinique au sens de l'échelle ordinale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). En outre, les données de phase 2 n'ont révélé aucune différence notable en matière d'innocuité entre les groupes de traitement à l'opaganib et au placebo, élargissant la base de données d'innocuité grandissante de l'opaganib. L'analyse complète des données de phase 2, y compris les analyses des biomarqueurs viraux et inflammatoires, des facteurs de risque de base et de la stratification du traitement de base standard, est prévue dans les prochaines semaines et sera soumise à une évaluation par les pairs.

La pratique clinique et les lignes directrices relatives au traitement des patients hospitalisés en raison de la COVID-19 évoluent rapidement dans le but de minimiser l'intubation des patients et le recours à la ventilation mécanique. En phase avec cet objectif, le critère d'évaluation principal de l'étude mondiale de phase 2/3 est désormais la proportion de patients pouvant respirer à l'air ambiant (sans avoir besoin d'apport en oxygène) au 14e jour (précédemment un critère secondaire clé). L'intubation et la ventilation mécanique demeurent des critères d'évaluation secondaires. En conséquence, l'étude sera élargie à l'aveugle pour passer à 460 patients environ. Le projet compte environ 30 sites d'étude répartis dans sept pays, et de nouveaux sites sont prévus dans d'autres pays au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Des données préliminaires et des demandes d'autorisation d'utilisation d'urgence à l'échelle mondiale sont attendues au deuxième trimestre de 2021.

L'opaganib, une nouvelle entité chimique, est un inhibiteur sélectif de la sphingosine kinase-2 (SK2), breveté et premier de sa catégorie, administré par voie orale, dont la double activité anti-inflammatoire et antivirale a été démontrée. Il cible un composant de la cellule hôte impliqué dans la réplication virale, réduisant potentiellement la probabilité de résistance virale. L'opaganib présente également une activité anticancéreuse et a le potentiel de cibler de multiples indications oncologiques, virales, inflammatoires et gastro-intestinales.

L'opaganib a reçu la désignation de médicament orphelin de la FDA américaine pour le traitement du cholangiocarcinome et est actuellement évalué dans une étude de phase 2a sur le cholangiocarcinome avancé et dans une étude de phase 2 sur le cancer de la prostate. L'opaganib est également évalué comme traitement de la pneumonie COVID-19 dans une étude mondiale de phase 2/3, tandis que les données préliminaires d'une étude américaine de phase 2 font état de résultats positifs sur le plan de l'innocuité et de l'efficacité.

Les données précliniques ont démontré les activités anti-inflammatoires, antivirales et anti-thrombotiques de l'opaganib, ainsi que sa capacité potentielle à améliorer les troubles pulmonaires inflammatoires, tels que la pneumonie, et à atténuer les lésions fibrotiques pulmonaires. L'étude a montré que l'opaganib présente une puissante activité antivirale contre le SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19, en inhibant complètement la réplication virale dans un modèle in vitro de tissu bronchique pulmonaire humain. L'opaganib a également réduit la longueur et le poids des caillots sanguins, ainsi que le risque global de thromboses, dans un modèle préclinique de syndrome de détresse respiratoire aiguë. En outre, des études précliniques in vivo[2] ont démontré que l'opaganib diminuait le taux de mortalité dû à l'infection par le virus de la grippe et améliorait les lésions pulmonaires induites par Pseudomonas aeruginosa en réduisant les taux d'IL-6 et de TNF-alpha dans les liquides de lavage bronchoalvéolaire.

L'opaganib a initialement été développé par la société américaine Apogee Biotechnology Corp. et a fait l'objet de plusieurs études précliniques réussies portant sur des modèles inflammatoires, gastro-intestinaux, de radioprotection et liés au cancer. L'opaganib a aussi fait l'objet d'une étude clinique de phase 1 auprès de patients cancéreux atteints de tumeurs solides avancées et d'une autre étude de phase 1 portant sur le myélome multiple.

Le développement de l'opaganib a été soutenu par des subventions et des contrats accordés par des organismes fédéraux et gouvernementaux américains à Apogee Biotechnology Corp., notamment le NCI, la BARDA, le ministère américain de la Défense et le bureau de développement des produits orphelins de la FDA.

Les études en cours sur l'opaganib sont enregistrées sur www.ClinicalTrials.gov , un service en ligne de l'institut américain de la santé, qui permet au public d'accéder à des informations sur les études cliniques financées par le secteur public et privé.

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) est une société biopharmaceutique spécialisée qui se concentre principalement sur les maladies gastro-intestinales et infectieuses. RedHill fait la promotion des médicaments gastro-intestinaux, Movantik® pour la constipation induite par les opioïdes chez les adultes[3], Talicia® pour le traitement de l'infection à Helicobacter pylori (H. pylori) chez les adultes[4] et Aemcolo® pour le traitement de la diarrhée du voyageur chez les adultes[5]. Parmi les principaux programmes de développement clinique de RedHill, on peut citer : (i) RHB-204, avec une étude de phase 3 en cours pour la maladie pulmonaire des mycobactéries non tuberculeuses (MNT) ; (ii) opaganib (Yeliva®), le premier de sa catégorie, un inhibiteur sélectif du SK2 ciblant de multiples symptômes avec un programme de phase 2/3 pour la COVID-19 et des études de phase 2 pour le cancer de la prostate et le cholangiocarcinome en cours ; (iii) RHB-107 (upamostat), un inhibiteur de sérine-protéase avec une étude de phase 2/3 prévue pour les cas de COVID-19 symptomatiques et ciblant de multiples autres cancers et maladies gastro-intestinales inflammatoires ; (iv) RHB-104, avec des résultats positifs d'une première étude de phase 3 pour la maladie de Crohn ; (v) RHB-102 (Bekinda®), avec des résultats positifs d'une étude de phase 3 pour la gastro-entérite et la gastrite aiguë et des résultats positifs d'une étude de phase 2 pour l'IBS-D ; et (vi) RHB-106, une préparation intestinale pour encapsulation. De plus amples informations sur la société sont disponibles sur le site www.redhillbio.com et sur le compte Twitter https://twitter.com/RedHillBio..

