Remo Tech annonce prendre dès maintenant des précommandes sur Indiegogo pour « OBSBOT Tail », la première caméra à réalisation automatique, basée sur l'IA, au monde et dotée d'un mode de suivi des animaux, « Pet Pal »

Conçue pour saisir les moments pleins d'action de la vie sans l'aide d'un cameraman, OBSBOT Tail est compacte, mais elle est équipée d'un puissant processeur HiSilicon Hi3559A qui suit, zoome automatiquement et saisit l'action à hauteur de 4k / 60 fps (images par seconde), même par faible luminosité ou faible éclairage. Pour répondre à la demande fréquente, OBSBOT Tail suit désormais non seulement les actions des personnes, mais aussi celles des animaux de compagnie.

À même de suivre les chats et les chiens, le nouveau mode de tournage « Pet Pal » peut être activé en sélectionnant tout simplement les animaux de compagnie grâce à l'application OBSBOT Studio qui est fournie avec l'appareil et qui va enregistrer les animaux et les garder au centre de l'image. Les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent enfin avoir les mains libres et savourer le moment présent avec leurs mascottes, qu'ils jouent avec leur chat à la maison ou s'amusent au « va chercher » avec leur chien en plein air.

« Le lancement d'OBSBOT Tail sur Indiegogo va mettre la technologie exclusive de caméras basées sur l'IA à la disposition de nouvelles communautés qui partagent notre souhait de repousser les limites de la réalisation créative et accessible », a déclaré Bo Liu, PDG et fondateur de Remo Technology. « Et avec l'annonce de l'arrivée de Pet Pal, nous offrons encore plus de moyens à nos partenaires financiers qui pourront ainsi utiliser OBSBOT Tail pour filmer ces moments uniques dans leur vie où ils sont réunis avec leur famille au grand complet, chats et chiens y compris. »

Présentée en avant-première sur le CES 2019, OBSBOT Tail a reçu des distinctions, comme celles de « l'innovation qui a ravi la vedette » selon le magazine Variety , celle du « meilleur outil de création » selon le site The Verge ou encore « le meilleur / le plus cool du CES » selon USA TODAY , CNET et SlashGear

La caméra OBSBOT Tail lancée sur Indiegogo a bénéficié d'une campagne de fonds réussie sur Kickstarter qui a permis de lever plus de 400 000 USD.

Elle peut d'ores et déjà être précommandée sur Indiegogo au prix préférentiel pour les premiers clients de 489 USD.

Vous pouvez consulter le dossier de presse de Remo Technology en cliquant sur ce lien .

À propos de Remo Tech

Fondée en 2016, basée dans la ville chinoise de Shenzhen et disposant d'un centre de recherche à Hangzhou, en Chine, Remo Technology est une entreprise spécialisée en caméras qui se consacre à repousser les limites du monde des caméras en y apportant de nouvelles idées et technologies, notamment l'intelligence artificielle. « OBSBOT », qui est la marque principale de Remo Tech, a offert au monde, en janvier 2019, la première caméra IA permettant d'être son propre réalisateur, « OBSBOT Tail ».

Pour en savoir plus sur Remo Tech, rendez-vous sur http://remo-ai.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/838627/OBSBOT_tail.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808363/Logo.jpg

Related Links

http://remo-ai.com/



SOURCE OBSBOT