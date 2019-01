Remo Tech lance OBSBOT Tail sur Kickstarter

Faites des mouvements pour activer ses modes de tournage avec IA ou utilisez l'application OBSBOT Studio pour créer un mélange d'effets de tournage, comme filmer le haut de votre corps, réaliser automatiquement un mouvement panoramique et incliner la vidéo tout en effectuant automatiquement des zooms avant et arrière pour de l'effet, etc.

L'OBSBOT Tail est à présent disponible en précommande sur Kickstarter à un tarif préférentiel de 469 USD.

« Nous avons reçu un très vif intérêt pour l'OBSBOT Tail en raison de ses innovations révolutionnaires en matière de réalisation », a déclaré Bo Liu, PDG et fondateur de Remo Technology. « Et nous sommes très heureux d'enfin rendre OBSBOT Tail disponible en précommande sur Kickstarter. »

Caractéristiques d'OBSBOT Tail :

Processeur puissant - Le processeur HiSilicon Hi3559A permet le traitement de l'image et prend en charge une table de consultation 3D (3DLUT) pour des séquences fidèles aux couleurs naturelles

Le processeur HiSilicon Hi3559A permet le traitement de l'image et prend en charge une table de consultation 3D (3DLUT) pour des séquences fidèles aux couleurs naturelles Vidéo 4K avec photos 12 MP - Arbore un objectif à zoom optique de 3,5x, 10 lentilles optiques (4 lentilles asphériques Hoya), 100-3200 ISO pour la vidéo, 100-3200 ISO pour les photos

Arbore un objectif à zoom optique de 3,5x, 10 lentilles optiques (4 lentilles asphériques Hoya), 100-3200 ISO pour la vidéo, 100-3200 ISO pour les photos Cadran trois axes à 360 degrés - La technologie brevetée « ExtraSmooth » offre des mouvements de caméra sans saccades

La technologie brevetée « ExtraSmooth » offre des mouvements de caméra sans saccades Suivi par IA - Suivez n'importe quelle personne dans des conditions de faible luminosité, activez les prises par reconnaissance des mouvements ou cadrez des prises de sujets en mouvement

Suivez n'importe quelle personne dans des conditions de faible luminosité, activez les prises par reconnaissance des mouvements ou cadrez des prises de sujets en mouvement Geste fort - La technologie de reconnaissance de mouvements d'OBSBOT Tail permet un contrôle stable et précis des mouvements dans un champ de distance allant jusqu'à 6 m (large) et 20 m (téléobjectif).

La technologie de reconnaissance de mouvements d'OBSBOT Tail permet un contrôle stable et précis des mouvements dans un champ de distance allant jusqu'à (large) et (téléobjectif). Éclair de génie - La technologie d'analyse vidéo intégrée d'OBSBOT Tail analysera l'enregistrement vidéo en temps réel et vous recommandera les extraits les plus intéressants dès la fin du processus.

La technologie d'analyse vidéo intégrée d'OBSBOT Tail analysera l'enregistrement vidéo en temps réel et vous recommandera les extraits les plus intéressants dès la fin du processus. Application Obsbot Studio - Modifiez vos prises de vue facilement avec l'application OBSBOT incluant des dizaines de possibilités d'édition

Précommandez OBSBOT Tail sur Kickstarter :

https://www.kickstarter.com/projects/883386176/obsbot-tail-the-worlds-first-auto-director-ai-came?ref=4n5ptc

À propos de Remo Technology

Remo Technology est une société spécialisée dans les caméras qui s'attache à repousser les limites de cette industrie grâce à des idées et des technologies nouvelles, dont l'IA. Le produit permet à chacun d'être en même temps son propre acteur, caméraman et réalisateur.

Pour en savoir plus sur Remo Technology, rendez-vous sur le site http://remo-ai.com/

