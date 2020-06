Résolutions de l'Assemblée générale annuelle mixte de Sartorius Stedim Biotech S.A.

AUBAGNE, France, 24 juin 2020 /PRNewswire/ -- Lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires virtuelle de Sartorius Stedim Biotech S.A. les actionnaires ont adopté une résolution visant à verser un dividende de 0,34 € par action pour l'exercice 2019, contre 0,57 € par action en 2018. Le montant total distribué sera de 31,3 millions d'euros après 52,5 millions d'euros en 2018.

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires a donné décharge à tous les directeurs, décision prise à une large majorité.

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim Biotech. Nous ne garantissons pas la concrétisation des objectifs qui y sont formulés puisqu'ils sont basés sur des hypothèses et des estimations qui impliquent certains risques et incertitudes.

21 juillet 2020 - Publication des résultats du premier semestre 2020

20 octobre 2020 - Publication des résultats des neuf premiers mois 2020

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Les chiffres préliminaires indiquent que le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

