Resonetics fera l'acquisition de l'entreprise de nitinol médical de SAES

La transaction élargit les capacités de fabrication de matières premières et de composants en nitinol pour répondre aux besoins croissants de l'industrie en matière de progrès technologiques dans un éventail de domaines thérapeutiques

NASHUA, New Hampshire, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Resonetics a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord pour acquérir Memry Corporation et SAES Smart Materials, Inc. de SAES Getters S.p.A, société basée à Milan en Italie. Les deux entreprises acquises sont basées aux États-Unis et opèrent à Bethel (Connecticut), New Hartford (New York) et Menlo Park (Californie). Resonetics est soutenue par des fonds gérés par la société d'investissement mondiale Carlyle et la société de capital-investissement de premier rang GTCR. La transaction est évaluée à 900 millions de dollars.

« L'entreprise de nitinol médical de SAES est un fournisseur de premier plan de l'industrie des dispositifs médicaux. L'entreprise dispose en effet d'un large éventail de capacités axées à 100 % sur le nitinol, un nouvel alliage à mémoire de forme super-élastique qui permet de nombreuses avancées technologiques dans un nombre croissant de domaines thérapeutiques, y compris les cardiopathies structurelles, les maladies vasculaires périphériques, l'électrophysiologie, les troubles neurovasculaires et l'orthopédie, a déclaré Tom Burns, président et PDG de Resonetics. Une fois la transaction conclue, Resonetics disposera des capacités d'approvisionnement et de l'envergure nécessaires pour mieux répondre aux besoins croissants des clients en matière de nitinol, de composants et d'implants. Nous continuerons de fournir un niveau de service élevé à tous nos clients, y compris les fabricants contractuels qui desservent l'industrie des dispositifs médicaux. Nous avons hâte d'offrir aux clients des options et des produits améliorés grâce à cette transaction, et nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec les 550 employés de l'entreprise de nitinol médical de SAES qui se joindront à notre équipe une fois l'acquisition terminée. »

« Nous sommes heureux de soutenir l'équipe de direction de Resonetics alors qu'elle met en œuvre une stratégie à forte croissance, en vue de renforcer sa plateforme de capacités différenciées et de mieux servir ses clients, a déclaré Robert Schmidt, directeur général spécialisé en soins de santé chez Carlyle. Nous sommes convaincus de la grande complémentarité entre Resonetics et l'entreprise de nitinol médical de SAES. Cette combinaison se traduira, selon nous, par une offre de services encore plus forte pour les grandes entreprises de technologie médicale du monde entier. »

« GTCR est impatiente d'investir ces fonds supplémentaires dans Resonetics afin d'alimenter la croissance soutenue de la société. À notre avis, l'acquisition de l'entreprise de nitinol médical de SAES renforcera le portefeuille de produits et de services uniques que Resonetics propose à la communauté des dispositifs médicaux, a déclaré Sean Cunningham, directeur général et co-responsable des soins de santé chez GTCR. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec l'équipe de nitinol médical de SAES tandis que nous continuons à soutenir Resonetics. »

Resonetics exploite actuellement des centres d'excellence en nitinol à San Diego, en Californie, et à Or Aqiva, en Israël, avec un accent sur la découpe laser, le tressage, la mise en forme et l'électropolissage. En outre, Resonetics est un leader dans le domaine de la rectification sans centres de fils de nitinol grâce à ses activités à Blaine, dans le Minnesota et à Alajuela, au Costa Rica. L'entreprise Memry ajoutera d'importantes capacités d'usinage par décharge électrique (EDM), tout en fournissant des capacités supplémentaires en matière de traitement laser, de rectification sans centres, ainsi que de fabrication de tubes, de feuilles et de fils de nitinol. L'entreprise de matériaux intelligents de SAES crée la matière première en nitinol à partir du nickel et du titane, puis la convertit en différents facteurs de forme.

La transaction devrait se conclure en 2023, sous réserve de la réception des autorisations et des approbations réglementaires requises et de la satisfaction d'autres conditions de clôture, y compris l'approbation du conseil d'administration de SAES Getters S.p.A. Jusqu'à la clôture, les entreprises continueront à fonctionner de manière indépendante. Mediobanca S.p.A. a agi à titre de conseiller financier exclusif de Resonetics.

Fondée en 1987, Resonetics est une société pionnière de l'ingénierie avancée, du développement de produits, du prototypage et de la fabrication de solutions dans le secteur des sciences de la vie. Resonetics est un leader dans le traitement au laser, la rectification sans centres, le traitement au nitinol, la fabrication de tubes en acier inoxydable et en métaux précieux à paroi mince, l'usinage photochimique, la microfluidique, les solutions de captage et l'alimentation médicale. Avec des centres de développement de produits AGILE et des laboratoires Lightspeed Labs situés dans des lieux stratégiques, Resonetics est engagée pour offrir la qualité, la rapidité, l'innovation et une excellente expérience client. La société est certifiée ISO 13485:2016, possède 14 installations et emploie plus de 2 000 collaborateurs aux États-Unis, au Canada, au Costa Rica, en Israël et en Suisse. Resonetics est soutenu par les sociétés de capital-investissement Carlyle et GTCR. Pour en savoir plus, consultez le site : www.resonetics.com .

Carlyle est une société d'investissement mondiale, qui possède une expertise sectorielle approfondie et déploie des capitaux privés dans trois segments d'activité : le capital investissement, le crédit et les solutions d'investissement à l'échelle mondiale. Avec 369 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2022, l'objectif de Carlyle est d'investir judicieusement et de créer de la valeur au nom de ses investisseurs, des sociétés de portefeuille et des collectivités dans lesquelles nous vivons et investissons. Carlyle emploie plus de 2 100 personnes dans 29 bureaux répartis sur cinq continents. Pour plus d'informations, consultez le site : www.carlyle.com . Suivez Carlyle sur Twitter @OneCarlyle.

Fondée en 1980, GTCR est une société de capital investissement de premier rang qui a lancé The Leaders Strategy™, trouvant et établissant des partenariats avec des dirigeants dans des domaines clés afin d'identifier, d'acquérir et de développer des entreprises leaders du marché grâce à une croissance organique et des acquisitions stratégiques. GTCR investit avant tout dans la croissance transformatrice d'entreprises des secteurs suivants : services aux entreprises et consommateurs, services et technologies financiers, soins de santé et technologie, médias et télécommunications. Depuis sa création, GTCR a investi plus de 24 milliards de dollars dans plus de 270 entreprises, et la société gère actuellement plus de 26 milliards de dollars en capitaux propres. GTCR est basée à Chicago et possède des bureaux à New York et West Palm Beach. GTCR investit dans Resonetics depuis 2018. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.gtcr.com et suivre la société sur LinkedIn.

