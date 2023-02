Retour au Travail - Quel est le niveau de votre syndrome post-vacances ?

TAIPEI, Taiwan, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- MSI, l'un des principaux fabricants de matériel informatique, annonce l'opération " Retour au Tavail ", du 1er février 2023 (00:01 GMT+8) au 28 février 2023 (23:59 GMT+8). Après une période de congés pour les célébrations du Nouvel An chinois ou autre, êtes-vous prêt à reprendre le travail ? En invitant les utilisateurs à passer un simple test sur le syndrome post-vacances, MSI leur recommandera la meilleure solution informatique pour affronter des journées de travail chargées et améliorer leur productivité au travail en fonction de leur état psychologique et émotionnel. En outre, les utilisateurs auront une chance de gagner une barre lumineuse d'écran MSI Modern LED Lux en répondant aux questions du test. Enfin, l'un des particpants ayant acheté au moins un produit éligible sera tiré au sort pour gagner le gros lot : l'écran MSI MD272QPW.

Retour au Travail

Les vacances peuvent être joyeuses ou stressantes. Les gens reviennent donc de vacances avec des états d'esprit différents. Et vous, êtes-vous prêt à reprendre le travail ? Après avoir répondu au quiz et rempli le formulaire, les utilisateurs auront une chance de gagner une barre lumineuse d'écran MSI Modern LED Lux lors du tirage au sort hebdomadaire. Parallèlement, tous les participants ayant dans cette période acheté au moins un produit MSI Business and Productivity éligible et qui rempliront le formulaire de participation au tirage au sort auront une chance de remporter en plus un écran MSI MD272QPW. Le résultat du tirage au sort sera annoncé le 30 mars 2023 sur la page de la promotion Retour au Travail, et les gagnants seront contéctés sur l'adresse électronique qu'ils auront renseignée.

Participer au quiz pour vérifier son niveau de syndrome post-vacances et tenter de gagner un prix : https://fr.msi.com/promotion/Back-to-Work-2023

MSI propose également d'autres opérations. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans la rubrique « Offres spéciales ».

