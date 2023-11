Retrouvez-vous à Nuanor et préinscrivez-vous pour des surprises sans fin !

SHANGHAI, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Revelation M, développé par NetEase et mis en marché par HAOPLAY en Europe et Amérique, vous ouvre les portes de son incroyable univers fantastique ! Le bêta-test fermé commencera le 23 novembre à 14h (GMT +1) et prendra fin le 4 décembre à 3h (GMT +1)

Vous souvenez-vous encore des jours où vous voguiez librement dans le ciel et luttiez pour la gloire de Nuanor ? L'histoire se situe 10 ans avant l'époque de la version PC originale de Revelation, et nous voici maintenant avec le monde original, de nouvelles aventures, des scènes et contenus différents.

Vivez la véritable liberté d'un monde ouvert ! Votre personnage personnalisé ultime !

Dans ce jeu mobile, vous pouvez vivre le jour et la nuit, différents types de temps et explorer un vaste monde ouvert. Vous pouvez voler dans chaque coin de l'empire avec vos ailes, dans une complète immersion. Les détails se trouvent dans la richesse des mouvements de vol.

Défiez les donjons !

La version de Revelation M met l'accent sur la véritable expérience de jeu mobile, en mettant davantage l'accent sur le mouvement, la stratégie et l'interaction coopérative pour améliorer l'expérience de combat passionnante ! Des donjons difficiles vous attendent, ouvrant la voie à un test complet pour les joueurs en termes de coordination, de flexibilité et de positionnement de l'équipe.

Le jeu propose des personnalisations de soin du visage innovantes, des systèmes de personnalisation basés sur la structure osseuse, et un système de déguisement d'accessoires personnalisés. Les joueurs peuvent modifier leurs personnages selon leurs préférences esthétiques, créant des avatars uniques.

Choisissez votre rôle unique !

Des personnages familiers et un mode de jeu authentique sont sur le point de commencer ! Cinq classes populaires sont actuellement disponibles : Paladin (Tank), Sculptrice d'esprit (Support), Maître d'armes (DPS de mêlée), Occultiste (Support et DPS), et Magépée (Mage). Chaque classe a des caractéristiques distinctives, reproduisant les paramètres classiques de la version PC. Les mises à jour futures introduiront de nouvelles classes, genres, et tailles du corps pour la sélection du joueur.

Entre-temps, Revelation M permet aussi aux joueurs de choisir leur "vie" secondaire. Les joueurs peuvent choisir d'être un "musicien" ou un "voleur", et plus de "niveaux sociaux" à déverrouiller dans le futur. Les joueurs peuvent "jouer" pour gagner de l'argent en tant que musiciens, ou même "voler" des trésors en tant que voleurs. Ce mode de jeu unique enrichit considérablement l'expérience de jeu.

Inscrivez-vous dès maintenant pour Revelation M et embarquez dans cette aventure sans précédent !

Préinscription

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2282727/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2282728/image2.jpg