Revolut fait appel à Fireblocks pour étendre en toute sécurité les services de cryptographie à 13 millions d'utilisateurs

NEW YORK, 9 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Fireblocks ( www.fireblocks.com ), une plateforme primée pour la sécurisation des biens numériques, a annoncé aujourd'hui que Revolut, la société technologique privée du Royaume-Uni qui connaît la croissance la plus rapide et qui est l'une des plus grandes FinTechs d'Europe, tirera parti de son portefeuille unique basé sur les MPC et de son infrastructure réseau pour soutenir l'introduction de nouveaux services de cryptage pour ses 13 millions de clients particuliers dans le monde. En tant que 100e client de Fireblocks, Revolut sera le moteur de l'adoption internationale des services de technologie financière, car Fireblocks fournit l'infrastructure nécessaire à la sécurisation des réseaux de paiement pour les transferts d'actifs numériques.

Les produits fintech de Revolut vont du commerce des actions et des devises cryptographiques à la gestion quotidienne du budget, et bénéficient à une majorité d'utilisateurs dans le monde entier. À ce jour, la base d'utilisateurs de Revolut a augmenté de plus de 13 millions d'utilisateurs, soit plus de 100 millions de transactions par mois. Avec ce niveau de croissance, il est essentiel pour la marque d'asocier sécurité et opérations de pointe.

Il est crucial que notre plateforme tire parti de la meilleure solution de gestion de la cryptographie du secteur en raison de notre part de marché et de notre présence mondiale", a déclaré Ed Cooper, responsable de la cryptographie chez Revolut. « Le passage à l'infrastructure de portefeuille de Fireblocks nous donne un avantage concurrentiel sur les autres applications financières car il nous permettra d'ajouter rapidement des fonctions de cryptage plus avancées alors que l'espace continue d'évoluer à une vitesse fulgurante : nous travaillons maintenant en étroite collaboration avec l'équipe de Fireblocks pour explorer toutes les nouvelles expériences que nous pouvons offrir à nos clients dans un avenir proche. »

Pour Revolut, la rationalisation des règlements de liquidités par le réseau Fireblocks garantit le meilleur prix possible pour ses utilisateurs tout en réduisant le risque de contrepartie. L'infrastructure et le réseau de portefeuille de Fireblocks, basés sur des MPC, permettent à Revolut d'ajouter des lignes de produits et des capacités de vente au détail supplémentaires, apportant à la plate-forme des services bancaires plus traditionnels en plus de la cryptographie. Grâce au support de Fireblocks, Revolut peut désormais faire évoluer efficacement le cadre de ses services de cryptographie en rationalisant son stockage, l'accès aux liquidités et les règlements tout en maintenant la gouvernance et la conformité.

De nombreux clients dans le monde entier se tournent vers les applications mobiles Fintech ou les « banques challengers » qui leur permettent d'éviter les coûts et les complexités rencontrés par les banques traditionnelles. L'augmentation du nombre de nouveaux clients entraîne une augmentation de la valeur du marché, alors que Revolut se classe parmi les meilleurs avec une valeur de marché de 5,5 milliards de dollars .

« Nous avons constaté une énorme demande de la part des banques fintech et des banques concurrentes, en particulier celles qui ont commencé à faire des incursions sur le marché de la cryptographie de détail », a déclaré Michael Shaulov, PDG de Fireblocks. « Nous sommes ravis d'aider Revolut à promouvoir l'adoption de la crypto-monnaie en fournissant une infrastructure de confiance pour le prochain milliard de personnes qui l'utiliseront. »

Avec la croissance continue de la communauté utilisant la cryptomonnaie, de nombreux utilisateurs se tournent vers Revolut car il s'agit d'un guichet unique pour améliorer le patrimoine financier, obtenir le contrôle des actifs et se connecter de manière transparente avec des personnes du monde entier.

À propos de Fireblocks

Fireblocks est une plateforme professionnelle qui fournit une infrastructure sécurisée pour le transfert, le stockage et l'émission de biens numériques. Fireblocks permet aux bourses, aux dépositaires, aux banques, aux pupitres de négociation et aux fonds spéculatifs d'étendre en toute sécurité leurs opérations sur les actifs numériques grâce au réseau Fireblocks et à l'infrastructure de portefeuille basée sur les MPC. Ils ont assuré le transfert de plus de 100 milliards de dollars de biens numériques et disposent d'une police d'assurance unique qui couvre les biens en stockage et en transit. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fireblocks.com .

À propos de Revolut

Revolut est là pour transformer la façon dont l'argent fonctionne. En tant que plateforme financière innovante et d'un nouveau genre, elle donne aux gens le pouvoir de dépenser, de transférer et de gérer leur argent sans les frais astronomiques facturés par les banques traditionnelles. Depuis son lancement en 2015 au Royaume-Uni, Revolut s'est considérablement développé au-delà de ses origines en tant que produit de change, en ajoutant sans cesse de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services, notamment l'avance de salaire, les paiements instantanés de poste à poste, les contrôles budgétaires et l'assurance FDIC à hauteur de 250 000 dollars, grâce à un partenariat avec la Metropolitan Commercial Bank. Basée à Londres, avec 2 000 personnes dans 23 bureaux, Revolut est aujourd'hui l'une des plus grandes communautés Fintech au monde, comptant plus de 13 millions de clients dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.revolut.com/en-US/

