ROBOYO ANNONCE UN PARTENARIAT PLATINE AVEC CELONIS, LE LEADER MONDIAL DU PROCESS MINING ET DE LA GESTION DE L'EXÉCUTION

NUREMBERG, Allemagne, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Roboyo, la plus grande société de services professionnels d'hyperautomatisation au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à Celonis, le leader mondial dans le cadre d'un programme de partenariat stratégique de type Platinum.

Ensemble, ils vont accélérer et renforcer les possibilités de transformation digitale en combinant la suite existante de services d'hyperautomatisation de Roboyo avec le système de gestion de l'exécution (EMS) de Celonis.

"Nous sommes ravis de travailler avec Celonis pour aider les entreprises à optimiser leurs processus afin d'améliorer leurs performances. L'expertise de Roboyo en matière d'hyperautomatisation, combinée à la puissance de l'EMS de Celonis, permet à nos clients d'opérer à des niveaux d'efficacité accrus qu'ils n'auraient jamais cru possibles auparavant." - Nicolas Hess, cofondateur et PDG, Roboyo

Cette collaboration permettra l'exécution de processus Next Level pour les clients de Roboyo, fournissant une vue à 360 degrés des processus, débloquant par la suite une valeur commerciale significative, et un meilleur ROI.

"Désormais, grâce à notre partenariat platinium, les clients de Roboyo bénéficient d'un accès de premier ordre à la technologie de process mining et de gestion de l'exécution de Celonis, leader sur le marché. Nous sommes ravis que cette collaboration, qui fusionne nos écosystèmes mondiaux, nous permette à la fois d'approfondir notre expertise technique et de toucher encore plus de clients avec les services et les technologies de Roboyo et de Celonis." - Bastian Nominacher, co-PDG et co-fondateur de Celonis.

Événements à venir dans le cadre du partenariat

Bastian Nominacher, co-PDG et co-fondateur de Celonis, prononcera un discours lors de la conférence All Eyes on Automation de Roboyo les 5 et 6 octobre à Nuremberg, en Allemagne.

Roboyo, sera un sponsor de niveau 1 de Celosphere, les 9 et 10 novembre à Munich, en Allemagne.

À propos de Roboyo

Roboyo aide ses clients à mettre en œuvre un éventail complet de technologies d'automatisation alimentées par l'IA, en créant une main-d'œuvre hybride humaine et digitale qui permet de multiplier les gains de performance de l'entreprise.

Cette approche holistique de l'automatisation des processus aide les entreprises à réorganiser leurs opérations, en exécutant les processus à une vitesse plusieurs fois supérieure, à une fraction du coût et avec zéro erreur, ce qui améliore considérablement l'expérience des employés et des clients.

Roboyo a ainsi acquis la réputation d'aider les entreprises à s'adapter à un environnement opérationnel en évolution rapide et à atteindre un niveau de performance supérieur.

À propos de Celonis

Celonis révèle et corrige les inefficacités que les entreprises ne peuvent pas voir, leur permettant ainsi d'atteindre des niveaux de performance qu'elles n'auraient jamais cru possibles. Alimenté par son cœur de process mining leader sur le marché, le système de gestion de l'exécution de Celonis fournit un ensemble complet de capacités de plate-forme pour les dirigeants d'entreprise et les utilisateurs afin d'éliminer des milliards d'inefficacités de l'entreprise, de fournir une meilleure expérience client et de réduire les émissions de carbone. Celonis compte des milliers d'implémentations chez des clients internationaux et a son siège à Munich, en Allemagne, et à New York, aux États-Unis, avec plus de 20 bureaux dans le monde.

