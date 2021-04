Rokt nomme une directrice des ressources humaines pour accélérer les objectifs de croissance mondiale

Rokt s'adjoint les services de Sarah Wilson, une spécialiste de la gestion de personnel hautement qualifiée, en tant que directrice du personnel

NEW YORK, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Rokt, le leader mondial de la technologie du commerce électronique, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Sarah Wilson au poste de directrice des ressources humaines. Wilson dirigera la conception et la réalisation de la stratégie pour le personnel de Rokt, qui comprend l'acquisition et le développement des talents, la gestion des performances et l'intégration sur le lieu de travail. Wilson rejoint l'équipe à une période palpitante, puisque Rokt se fixe des objectifs ambitieux en matière de recrutement et de croissance mondiale après son récent financement de série D de 80 millions de dollars américains en octobre dernier.