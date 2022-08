Rookie : Nouvelle marque de porte-bébés enfin disponible en France !

BERLIN, 2 août 2022 /PRNewswire/ -- Rookie est la marque de porte-bébés qui a connu la plus forte croissance en Allemagne au cours des 4 dernières années. En quelques années seulement, Rookie est devenu l'un des porte-bébés les plus vendus sur internet.

D'innombrables siestes, bâillements et rires de bébé ont été faits dans les porte-bébés Rookie. Rien de plus singulier que de garder votre petit être près de vous dès sa naissance. Tout comme les bébés que Rookie aura vu grandir, Rookie aussi grandit.

Pour ce nouveau chapitre du voyage de Rookie, nous sommes fiers d'annoncer que nous souhaitons conquérir le cœur des bébés et des parents français !

Pourquoi le porte-bébé Rookie plutôt qu'un autre ? La réponse est simple : Le rookie est le porte-bébé le plus facile à enfiler. Cela fait de lui un véritable accessoire du quotidien.

Chez Rookie nous sommes convaincus des bienfaits du portage dès la naissance. (Rassure l'enfant en lui procurant chaleur, confort et sérénité). Nous avons donc conçu un porte-bébé utilisable dès 3,5 kilos et qui permet un portage en position physiologique ou position en M.

Fabriqués dans un tissu léger et respirant fait de coton et de lin bio, le porte-bébé rookie est idéal été comme hiver. Le rembourrage des épaules et les sangles en X et en H vous permettent de porter bébé confortablement pendant des heures. Le Rookie Premium est optimisé pour un portage ventral jusqu'à 15kg. Le Rookie Revolution est optimisé pour un portage ventral puis un portage dorsal lorsque bébé grandit. Parfait pour les aventures du week-end ! Et quoi de plus pratique qu'un porte-bébé compact qui peut être plié pour se glisser dans tous les sacs ?

Enfin, les porte-bébés Rookie sont conçus pour être élégants, leur design minimaliste les rend très agréables à porter. Le Rookie, l'accessoire branché du quotidien !

Nos porte-bébés on été récompensés par différents prix :

✓ Qualité, design, ergonomie : Plus X Award

✓ Homologué pour les hanches : International Hip Dysplasia

✓ Prix du Design innovant : Vainqueur du "German Design Award » (Prix Allemand du Design) élu "Most Unique Baby Carrier Design 2020" (Porte-bébé le plus unique en 2020 »

✓ Durabilité : OEKO-TEX Certification, CEN TR 16512

Conçu dans un mélange de lin et de coton bio pour une ventilation, une élasticité et une stabilité optimales. Certifiés OEKO-TEX 100 -, et CEN TR 16512 (normes européennes)

Les porte-bébé Rookie sont notés « très bons » par les parents et recommandés par les sage-femmes en Allemagne.

- L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -

Contact presse:

Marion Drouin

[email protected]

+33 4 11 98 01 67

SOURCE Rookie Berlin GmbH