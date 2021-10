SABI AGRI propulse l'Agriculture 4.0 : coup d'accélérateur pour le tracteur autonome français grâce au soutien de la Commission Européenne et de son fond EIC Accelerator

Ce financement porte sur le projet « SWARM » il permettra à SABI AGRI de développer la nouvelle génération de robots polyvalents pour les grandes cultures et la viticulture !

SABI AGRI est partie du constat qu'une part croissante des sols cultivés souffre d'un grave compactage dû à l'utilisation intensive de machines thermiques lourdes. La FAO (Food and Agriculture organisation) considère que 33% des sols sont actuellement dégradés.

Or, il n'existe pas d'alternative à ces tracteurs, et aucune autre solution ne permet d'obtenir le même niveau de productivité tout en évitant le compactage et les émissions massives de CO2.

SABI AGRI développe ainsi le premier équipement agroécologique électrique collaboratif, où une flotte de tracteurs autonomes légers.

L'accompagnement de l'EIC va permettre d'accélérer le déploiement de la solution par SABI AGRI avant sa mise sur le marché européen et nord-américain.

« Cette sélection nous conforte dans la nécessité de transformer le paradigme du machinisme agricole actuelle. Après avoir réalisé quatre années de R&D intensive concernant notre plateforme ALPO robotisable pour qu'elle soit rentable, polyvalente, respectueuse des sols et adaptée à toutes les opérations culturales, nous allons pouvoir accélérer son caractère autonome et collaboratif ! » précise Laure OSMANI, Co-fondatrice et directrice générale de SABI AGRI.

La solution SWARM rejoint pleinement la 3ème révolution agricole décrite dans le plan France 2030 du Président de la République. La robotique offerte par SABI AGRI est orientée pour développer une agriculture durable, résiliente et compétitive.

Ces robots seront en mesure de remplacer tous les tracteurs thermiques quelques soient leur puissance. Ils répondent également aux enjeux de l'agriculture durable et aux objectifs européens du Green Deal avec notamment la neutralité carbone et le développement d'une agriculture durable.

SABI AGRI dévoilera ses solutions robotiques lors du Forum International de la Robotique Agricole (FIRA) début décembre à Toulouse. L'occasion pour la start-up auvergnate de présenter sa dernière génération de robots, porte-drapeaux d'une agriculture compétitive, écologique, durable.

A propos de SABI AGRI

SABI AGRI est pionnier de l'agroéquipement électrique agroécologique.

Forte de sa maîtrise des hautes technologies et son ancrage dans le monde agricole, elle conçoit et fabrique en France sa gamme de Tracteurs Électriques ALPO. Leur architecture épurée a repensé la notion de tracteur pour allier performance et polyvalence tout en étant entièrement robotisable. Les Tracteurs Électriques ALPO accompagnent tous les agriculteurs au quotidien, pour toutes les opérations culturales, soit en valet de ferme, soit en tracteur de tête selon les exploitations agricoles.

Forte de son expertise en robotique et en chaine de traction électrique, l'entreprise développe la version entière autonome de ses tracteurs électriques pour toutes les cultures.

