SafeRide Technologies étend vSentry™ Edge AI avec une nouvelle solution de cybersécurité pour l'Ethernet automobile

vSentry Edge AI remporte le prix TU-Automotive du meilleur produit de cybersécurité pour 2020

DETROIT, 19 août 2020 /PRNewswire/ -- SafeRide Technologies, un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'état des véhicules, d'analyse des données et de cybersécurité reposant sur l'intelligence artificielle pour les véhicules connectés et autonomes, a annoncé aujourd'hui la sortie d'un nouveau logiciel de détection et de prévention des intrusions (IDPS) pour protéger les réseaux Ethernet des automobiles contre les cyberattaques. La nouvelle solution est intégrée au logiciel vSentry™ Edge AI de SafeRide, qui a reçu hier le prix du produit de cybersécurité automobile de l'année lors de la cérémonie de remise des prix du TU-Automotive Detroit 2020.

vSentry Edge AI est un IDPS réseau intégré et en temps réel conçu pour les passerelles centrales et zonales. La solution combine un pare-feu déterministe et fondé sur des règles hautement configurable avec une technologie d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. vSentry Edge AI surveille les communications CAN et Ethernet de plusieurs domaines et effectue une inspection approfondie des paquets et une analyse des données utiles. La solution d'intelligence artificielle utilise un apprentissage non supervisé avec une charge minimale pour l'équipementier.

« Nous sommes honorés que vSentry Edge AI ait été récompensé comme le produit de cybersécurité automobile de l'année par TU-Automotive », a déclaré Gil Reiter, directeur adjoint de la gestion et du marketing des produits de SafeRide.

« L'adoption de l'Ethernet automobile augmente la complexité globale des véhicules et crée des défis inattendus en matière de développement ainsi que des vulnérabilités du point de vue de la cybersécurité », a déclaré M. Gil. « Contrairement aux autres solutions du marché, vSentry Edge AI comprend une technologie d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond qui permet une détection précoce des cyberattaques zero-day. »

SafeRide présentera la solution vSentry Edge AI cette semaine au TU-Automotive Detroit, en utilisant le processeur de réseau de véhicule S32G de NXP. « vSentry Edge AI utilise les accélérateurs matériels S32G pour décharger le traitement des paquets Ethernet du microprocesseur afin de permettre l'inspection approfondie des paquets (DPI) en temps réel et l'analyse des données utiles jusqu'au niveau du signal », a déclaré M. Gil.

« L'association du logiciel vSentry Edge AI de SafeRide et du processeur S32G de NXP associe l'intelligence réseau à l'accélération réseau pour protéger contre les menaces de cybersécurité automobile et contribuer à maintenir la sécurité et la sûreté des véhicules », a déclaré Brian Carlson, directeur du marketing mondial pour les solutions de contrôle des véhicules et de réseau chez NXP. « Nous adressons toutes nos félicitations à SafeRide pour avoir été récompensés par TU-Automotive comme un innovateur en matière de cybersécurité automobile. »

À propos de SafeRide Technologies

SafeRide Technologies est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'état des véhicules, d'analyse des données et de cybersécurité reposant sur l'intelligence artificielle, qui permettent aux constructeurs automobiles et aux propriétaires de parcs de véhicules d'obtenir des éléments de connaissance en temps voulu sur leurs véhicules et les aident à réduire les coûts de garantie, à limiter les rappels, à minimiser les temps d'immobilisation des véhicules, à réduire le coût total de possession, à optimiser les performances des véhicules et à prévenir la perte de réputation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.saferide.io.

