SafeRide Technologies rejoint les principaux constructeurs automobiles, les fournisseurs d'électronique et les sociétés de logiciels dans le cadre du partenariat AUTOSAR sur l'architecture de système ouvert pour l'automobile

SafeRide apportera une expertise approfondie en matière de cybersécurité et de gestion de la santé des véhicules basées sur l'IA au partenariat industriel pour le développement de fonctionnalités et de normes pour les véhicules de la prochaine génération

TEL AVIV, Israël, 10 juillet 2020 /PRNewswire/ -- SafeRide Technologies, un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de la santé des véhicules, d'analyse des données et de cybersécurité basées sur l'IA pour les véhicules connectés et autonomes, a annoncé aujourd'hui un partenariat de développement avec AUTOSAR, le partenariat mondial d'architecture de système automobile regroupant les principaux équipementiers automobiles, les fournisseurs de niveau 1 et les sociétés de logiciels. SafeRide collaborera avec le partenariat AUTOSAR pour le développement de nouvelles fonctions et interfaces fonctionnelles de systèmes de cybersécurité et participera activement au groupe de travail AUTOSAR sur la sécurité.

« Nous sommes très heureux et honorés de rejoindre une organisation aussi formidable », a déclaré Hilik Stein, directeur technique et cofondateur de SafeRide. « Le fait qu'AUTOSAR soit une plateforme ouverte qui prend en charge des applications et des technologies interopérables a été la clé de notre décision de rejoindre le partenariat. Nous nous réjouissons de travailler avec le partenariat AUTOSAR au développement de nouvelles fonctionnalités de cybersécurité. »

En plus d'apporter son expertise en matière de cybersécurité au partenariat AUTOSAR, SafeRide partagera également son expertise en matière de gestion de la santé des véhicules. « Nous voyons d'énormes avantages à développer des normes de gestion de la santé des véhicules et à accélérer l'adoption du développement de pièces prêtes pour la santé et centrées sur la santé », note Hilik. « En outre, nous sommes ravis de travailler avec le partenariat AUTOSAR pour fournir cette fonctionnalité à la prochaine génération de véhicules. »

SafeRide a été présélectionné pour le produit de l'année 2020 de l'IA automobile et le produit de l'année 2020 de la cybersécurité automobile par les TU-Automotive Awards. La technologie de SafeRide sera exposée lors de l'événement virtuel TU-Automotive Detroit du 18 au 20 août 2020.

À propos de SafeRide Technologies

SafeRide Technologies est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de la santé des véhicules, d'analyse des données et de cybersécurité basées sur l'IA. Ces solutions permettent aux constructeurs automobiles et aux propriétaires de flottes de véhicules d'obtenir des informations opportunes sur leurs véhicules et les aident à réduire les coûts de garantie, à limiter les rappels, à minimiser les temps d'immobilisation des véhicules, à réduire le coût total de possession, à optimiser les performances des véhicules et à prévenir la perte de réputation. Pour plus d'informations, visitez www.saferide.io.

À propos d'AUTOSAR

AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) est une coopération mondiale de développement entre les constructeurs automobiles, les fournisseurs et d'autres entreprises de l'industrie électronique, des semi-conducteurs et de logiciels. Depuis 2003, AUTOSAR travaille au développement et à l'introduction d'une architecture logicielle ouverte et standardisée pour l'industrie automobile. L'objectif principal de la coopération au développement d'AUTOSAR est la normalisation des fonctions système de base et des interfaces fonctionnelles, ce qui permet aux partenaires de développement d'intégrer, d'échanger et de transférer des fonctions au sein d'un réseau automobile et d'améliorer considérablement les mises à jour et les mises à niveau logicielles pendant la durée de vie utile du véhicule. Pour plus d'informations, visitez www.autosar.org.

