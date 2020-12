Sales Enablement: Seismic étend son offre aux réseaux sociaux avec l'acquisition de Grapevine6

L'offre combinée de Seismic et Grapevine6 permettra aux équipes de ventes de créer un rapport de qualité avec leurs clients sur les réseaux sociaux

PARIS, 1er décembre 2020 /PRNewswire/ -- Seismic, le leader primé dans le domaine du sales enablement et de l'orchestration marketing annonce aujourd'hui l'acquisition de Grapevine6 , une plateforme de sales engagement. Cette acquisition donnera lieu à une nouvelle offre totalement intégrée appelée Seismic LiveSocial qui permettra aux équipes de vente d'interagir plus fréquemment et de manière plus authentique avec leurs clients sur les réseaux sociaux. LiveSocial s'appuiera sur l'algorithme d'intelligence artificielle développé par Grapevine6 pour permettre aux équipes de ventes de partager un contenu de qualité, ciblant les bons acheteurs au bon moment sur des plateformes telles que LinkedIn, Twitter ou Facebook. Les équipes pourront aussi mesurer le ROI de leurs stratégies.

Cette annonce s'inscrit dans la continuité d'une formidable croissance de Seismic qui a aussi récemment annoncé avoir levé $92M en Series F .

Basé à Toronto (Canada) et fondé en 2013, Grapevine6 est devenue l'une des principales plateformes de sales engagement en Amérique du Nord dans le secteur des ventes en ligne. La société a été nommée leader dans Forrester's Sales Social Engagement Tools report et a obtenu 5 étoiles sur G2. La plateforme équipe des dizaines de milliers de conseillers et de professionnels de la vente, dont quatre des cinq plus grandes sociétés de gestion de patrimoine en Amérique du Nord et le plus grand programme de social selling au monde chez SAP.

« Dans le contexte commercial d'aujourd'hui, les acheteurs veulent de plus en plus pouvoir interagir avec des personnes et non des entreprises sur les réseaux sociaux, pour pouvoir ensuite entrer en contact », a déclaré Doug Winter, cofondateur et PDG de Seismic. « La combination des plateformes de Seismic, leader du secteur, et de Grapevine6 apportera une réelle plus-value aux clients Seismic. Cela mettra les équipes de ventes en meilleure position pour interagir avec des clients en ligne tout en travaillant leur personal branding en ligne »

« Les réseaux sociaux ont transformé le parcours client. Les acheteurs utilisent désormais les réseaux sociaux non seulement pour recueillir des informations et entrer en contact avec leurs homologues, mais aussi pour se renseigner sur les professionnels avec lesquels ils collaborent. Le changement radical actuel vers la communication digitale est une occasion unique de renforcer le service client en permettant aux vendeurs de personnaliser leurs interactions grâce à des expériences personnalisées - la plus belle promesse de la vente en ligne », a déclaré Mike Orr, PDG de Grapevine6. « En nous associant à Seismic au cours des dernières années, nous avons réalisé à quel point notre vision de la vente en ligne était alignée et qu'une acquisition serait bénéfique pour tous les clients de Grapevine6 et de Seismic ».

Pour plus d'informations sur l'acquisition de Grapevine6 par Seismic et sur la nouvelle offre LiveSocial, visitez notre blog.

Seismic

Seismic est un acteur à la pointe en matière de sales enablement et d'orchestration marketing. La plateforme permet d'aligner les équipes de commercialisation tout en leur donnant les moyens de proposer des expériences d'achat intéressantes qui favorisent la croissance. La plateforme Storytelling PlatformTM de Seismic offre des capacités innovantes permettant aux spécialistes du marketing d'orchestrer la diffusion de contenu sur tous les canaux, et aux vendeurs d'entrer en contact avec des acheteurs potentiels de manière convaincante et résonnante à chaque étape du parcours de l'acheteur. Plus de 600 entreprises, dont IBM et American Express, ont fait de Seismic leur plateforme de vente de choix. Seismic StorytellingTM s'intègre à des plateformes essentielles pour les entreprises, dont Microsoft, Salesforce, Google et Adobe. Le siège de Seismic est situé à San Diego, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

Pour voir comment les entreprises de votre secteur utilisent Seismic, veuillez consulter le site seismic.com

Grapevine6

Grapevine6 est une plateforme d'engagement social commercial brevetée qui accélère les efforts des équipes de vente et de marketing en leur permettant de se créer un branding personnalisé et en entretenant des relations de confiance. Lancé en 2013, Grapevine6 utilise l'intelligence artificielle pour fournir un contenu qui permet de dynamiser les opportunités de vente. Grapevine6 répond aux défis rencontrés dans le domaine du marketing de contenu, du social selling et de la marque employeur et partant des ressources existantes en matière de ventes et de marketing, augmente le retour sur investissement. La société a été nommée leader par Forrester dans The Forrester New Wave™ : Sales Social Engagement Tools, Q2 2019. Basée à Toronto et dirigée par une équipe d'ingénieurs primée, elle met en œuvre le programme mondial de social selling dans certaines des plus grandes entreprises de technologie et de services financiers du monde. Suivez Grapevine6 sur LinkedIn, Twitter et Facebook. Pour plus d'informations, visitez le site Grapevine6.com.

