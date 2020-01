Samya.AI, entreprise spécialisée en IA au service de la croissance du chiffre d'affaires, lève 6 millions $ dans le cadre d'un financement de capital-amorçage mené par Sequoia India

Parmi les autres investisseurs initiaux de Samya , on trouve Ashish Gupta (fondateur de Junglee.com et de Helion VC), Deb Henretta (associée de G100 Companies et ancienne présidente du groupe chez P&G), Arijit Sengupta (fondateur de Kradle Ventures et d'Antuit Inc), Deborah Kops (ancienne directrice de l'exploitation et membre du Conseil d'administration d'Antuit Inc et ancienne directrice du marketing de WNS) et Sandeep Sugla (fondateur de Marketsandmarkets Inc).

Samya.AI a été fondée par Shailendra Singh, Deepinder Dhingra et Pavan Palety, des dirigeants chevronnés qui ont précédemment occupé des postes de direction dans des entreprises comme IBM, Noodle.ai, Mu Sigma et MarketsandMarkets. Shelly Singh et Deepinder Dhingra ont joué un rôle primordial pour transformer Mu Sigma en licorne qui dégage des marges remarquables dans l'industrie. Shelly a occupé le poste de responsable des ventes et de l'efficacité commerciale tandis que Deepinder était responsable des produits et de la stratégie. Pavan dirigeait le bureau du fondateur et était le directeur des ventes en Europe.

L'industrie mondiale des produits de grande consommation (PGC) perd entre 8 % et 10 % de son potentiel de croissance du chiffre d'affaires en raison de l'augmentation de l'ampleur, de la complexité et de l'inconstance qui se profilent au croisement des opérations de l'offre et de la demande. Cette perte est estimée à 150 milliards $ rien qu'aux États-Unis.

« Les interactions entre l'offre et la demande deviennent très imprévisibles et vulnérables, ce qui se traduit par une perte gigantesque des opportunités de chiffre d'affaires. Cette tendance se poursuivra si l'on ne s'y attaque pas de manière dynamique, surtout lorsqu'un grand nombre d'entreprises de PGC font face à une croissance saturée », a déclaré le cofondateur et PDG Shailendra « Shelly » Singh.

Cette perte se doit en majeure partie à des inefficacités qui surgissent au croisement des activités principales de vente / distribution, de politique des prix et de promotion et des opérations d'inventaire. Chacune de ces équipes travaille souvent de manière cloisonnée, fonctionne sur des systèmes traditionnels différents, optimise au profit d'indicateurs distincts et est incapable de prévoir et de tirer dynamiquement les leçons des modèles émergents, des angles morts et des interdépendances dans leurs activités. La répercussion de facteurs externes tels que l'évolution des conditions météorologiques, de la macroéconomie et des préférences des consommateurs aggrave les problèmes.

Samya.AI est la seule entreprise d'IA au service de la croissance du chiffre d'affaires dans le monde des PGC qui traite ces questions dans leur ensemble. Leurs cartes d'approche uniques utilisent les atouts des méthodes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique (IA/ML) telles que l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique des modèles probabilistes et l'apprentissage par renforcement qui peuvent s'adapter aux défis uniques de ce secteur. Avec des modules de logiciels en tant que service (SaaS) au service de l'IA conçus et interconnectés à cet effet, Samya.AI apporte une valeur de rupture et une amélioration 10 fois supérieure à celle des autres solutions.

« Les systèmes d'apprentissage et de recommandation fondés sur l'IA/ML qui donnent plus de moyens aux décideurs de première ligne sont nécessaires pour combler les pertes de chiffre d'affaires », a déclaré Deepinder Dhingra, co-fondateur, directeur de l'exploitation et directeur des produits. « Nous élaborons un produit définissant une catégorie en créant la meilleure équipe d'IA/ML et d'ingénierie dans ce secteur, basée à Bangalore. »

« J'ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec Shelly et Deepinder pendant de nombreuses années chez Mu Sigma, et je suis très heureux d'avoir la possibilité d'œuvrer avec eux et avec Pavan à la construction de Samya.AI », a déclaré Shailendra Singh, directeur général de Sequoia Capital (Inde) Singapour. « Ils poursuivent une vision audacieuse et les premiers résultats des indicateurs de 'preuve de valeur' avec les entreprises mondiales de PGC sont très intéressants. Nous visons à aider à construire l'une des plus grandes entreprises transfrontalières de SaaS basés sur l'AI en dehors des frontières de l'Inde », a-t-il ajouté.

Samya mène actuellement des engagements destinés à la preuve de valeur auprès de quelques entreprises du palmarès Fortune 500 et constate des premiers résultats vraiment prometteurs.

« Dans cette phase initiale, nous menons des partenariats triés sur le volet avec des clients précurseurs car cela demande une collaboration étroite avec de nombreuses parties prenantes. Sur le long terme, nous voulons construire un écosystème large et diversifié de partenaires et de conseillers qui peuvent nous aider à assurer le succès de nos clients à l'échelle mondiale », a conclu Pavan Palety, troisième co-fondateur et directeur de la clientèle de Samya.

À propos de Samya.AI

Samya.AI est la seule entreprise spécialisée en IA au service de la croissance du chiffre d'affaires dans le monde des produits de grande consommation qui exerce ses activités au croisement des opérations de l'offre et de la demande. Samya.AI apporte les atouts de l'apprentissage profond, de l'apprentissage automatique des modèles probabilistes et des approches d'apprentissage par renforcement ainsi qu'une expertise approfondie du secteur pour aider les entreprises de PGC à récupérer leur potentiel de croissance du chiffre d'affaires. Basée à Chicago, aux États-Unis, Samya.AI compte des bureaux à Londres, au Royaume-Uni et a son principal centre de produits et de R & D à Bangalore, en Inde.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Pavan Palety

Pavan.palety@samya.ai

+44 7762 562714

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1077540/Samya_Founders.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1078617/Samya_Logo_Logo.jpg

Liens connexes

samya.ai



SOURCE Samya.AI