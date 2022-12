Sanya accueille la PGA of America Learning and Performance Center à Yalong Bay pour stimuler la croissance du secteur du golf

SANYA, Chine, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La PGA of America Learning and Performance Center à Yalong Bay a officiellement ouvert ses portes le 25 novembre au Yalong Bay Golf Club de Sanya, la destination touristique la plus populaire de l'île chinoise de Hainan, connue pour ses plages aux eaux cristallines et ses nombreuses installations sportives en plein air. Cette inauguration intervient alors que l'île de Hainan s'efforce de diversifier le tourisme en créant une base centrale pour l'industrie locale du golf.

« Sanya est un endroit parfait pour accueillir des organisations sportives internationales et développer leur présence grâce aux ressources naturelles idéales de la ville et à l'environnement propice à l'industrie du sport », a déclaré Albert Yip, directeur général du Conseil de promotion du tourisme de Sanya. « L'établissement du nouveau parcours d'entraînement de golf PGA s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Conseil de promotion du tourisme de Sanya à stimuler le tourisme local et la consommation haut de gamme en faisant venir davantage d'instituts d'entraînement sportif et de projets pour faire progresser notre influence internationale. »

Avec le nouveau PGA of America Learning and Performance Center à Yalong Bay, Hainan Meiguang Tourism, qui gère le club de golf de Yalong Bay, et PacificPine Sports, l'un des principaux fournisseurs d'éducation sportive en Chine, devrait partager leurs ressources et adopter les modules éducatifs avancés conçus par la PGA of America. Le nouveau centre prévoit également de déployer le système de gestion mature de la PGA afin de garantir une expérience d'entraînement fluide et fructueuse pour tous les joueurs de golf.

Dans le but d'encourager les meilleurs talents, le nouveau centre d'apprentissage et de performance a mis l'accent sur le développement du potentiel des jeunes golfeurs et autres amateurs de golf.

On espère également que le nouveau centre d'apprentissage de la PGA stimulera le développement de l'industrie du golf. Avec son système de formation solide, le nouveau centre vise à promouvoir et à populariser le golf à travers la Chine.

Depuis 2018, des centres de la PGA of America ont été ouverts dans de nombreuses villes de Chine, avec le Mission Hills Golf Club qui a créé des académies de golf à Shenzhen, Dongguan et Haikou, suivi par la mise en place de multiples centres d'entraînement et de performance à Hong Kong, Pékin, Shanghai et Sanya.

Les centres d'apprentissage de la PGA of America en Chine ont permis de former un groupe de jeunes joueurs exceptionnels et talentueux, tels que Xiaowen Yin, Jiayi Wang et Emily Hun.

Compte tenu des abondantes ressources industrielles de la ville et de ses terrains de golf bien conçus, Sanya abrite plusieurs clubs de golf prestigieux , dont le Yalong Bay Golf Club, le Luhuitou Golf Club, le Sun Valley Golf Resort et le Sanya Begonia Bay Peninsula Golf Club. Il s'agit donc d'une destination de choix pour les amateurs de ce sport.

Conçu par le maître d'œuvre américain Robert Trent Jones, le Yalong Bay Golf Club est équipé d'un parcours de 18 trous qui couvre une superficie de 68 hectares, avec un par 72, 98 bunkers, et une rivière serpentant sur 120 000 mètres carrés qui divise le parcours.

Pour répondre aux différents besoins en matière de formation, le centre d'apprentissage de Yalong Bay a construit de multiples installations, notamment des salles d'analyse pour les entraînements, des salles d'entraînement physique et des salles de projection multimédia.

En outre, afin de répondre à la demande des golfeurs de différents niveaux, le nouveau centre de formation de la PGA à Yalong Bay propose un large éventail de cours avec des ateliers, des cours particuliers, des activités de team building, la formation mentale et l'entraînement physique.

« Avec les solides ressources de Sanya, nous sommes convaincus que nous pouvons construire une base pour l'enseignement du golf ici, afin d'offrir aux amateurs de golf de tout le pays une formation de haute qualité et de classe mondiale », a déclaré Robert Davis, entraîneur de golf chevronné certifié par la PGA of America qui dirige l'équipe d'entraîneurs du nouveau centre PGA de Yalong Bay.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957461/image_5013995_27703828.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board