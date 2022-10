Sanya vante les charmes touristiques de Macao alors que le port libre-échange du Hainan et la région de la Grande Baie collaborent pour assurer leur croissance

- L'Office de promotion du tourisme de Sanya continue de renforcer son engagement auprès de la région de la Grande Baie et de la communauté internationale dans son ensemble afin de proposer aux touristes des expériences plus diversifiées et des itinéraires de voyage comportant plusieurs destinations et mettant en valeur le cercle économique de Sanya

MACAO, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 21 octobre, l'Office de promotion du tourisme de Sanya (Sanya Tourism Promotion Board, STPB) a organisé un événement promotionnel dans la région administrative spéciale de Macao, afin de présenter les diverses attractions de Sanya et de promouvoir son attrait en tant que destination touristique mondiale de premier ordre.

Sanya

C'est la première année que le STPB organise un tel événement en dehors de la Chine continentale. Albert Yip, directeur général du STPB, a déclaré que l'Office s'est efforcé de promouvoir l'attrait de Sanya en tant que destination touristique internationale par le biais d'événements promotionnels de ce type. Cet événement organisé à Macao s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le STPB pour renforcer les échanges et la collaboration dans le secteur du tourisme entre la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao (la région de la Grande Baie, la GBA) et le port de libre-échange du Hainan.

Macao est depuis longtemps une source importante de touristes à destination de Sanya. Selon les données du STPB, les hôtels de Sanya ont reçu 19,13 % de clients provenant de Macao de plus en août qu'en 2021. Les données démographiques indiquent que la majorité des touristes de Macao visitant Sanya sont d'âge moyen ou jeunes, les visites touristiques et le shopping de loisirs étant les activités les plus populaires.

Le STPB a également valorisé les attractions touristiques de Sanya en réponse aux préférences spécifiques des touristes de Macao. Un certain nombre d'entreprises et de prestataires de services liés aux voyages du cercle économique de Sanya ont participé à l'événement et ont présenté diverses attractions et services touristiques que Sanya peut proposer aux habitants de Macao, dans des secteurs allant de l'hôtellerie et des transports aux arts du spectacle, au bien-être et aux loisirs, ainsi qu'aux voyages personnalisés. Le cercle économique de Sanya, qui comprend Sanya et quatre comtés et villes voisines, Lingshui, Baoting, Ledong et Wuzhishan City, a l'intention de mettre en place un nouveau modèle de croissance économique pour encourager le tourisme à Sanya et multiplier les possibilités de voyages à destinations multiples dans la région.

En faisant de Sanya une destination internationale ouverte et diversifiée, le STPB s'est efforcé d'élargir les possibilités offertes à Sanya, en tirant parti du potentiel de la GBA et du port de libre-échange du Hainan pour renforcer la collaboration à des fins de croissance. Dans le cadre de la deuxième Hainan Expo tenue en juillet, trois présentations de boutiques de Hong Kong et de marques pionnières ont été organisées lors de l'événement Sanya Day. Cette collaboration avec les créateurs de Hong Kong a souligné la volonté de Sanya de renforcer son engagement mutuel avec la GBA et la communauté internationale dans son ensemble afin de proposer aux touristes des expériences plus variées.

Sur le plan mondial, le STPB s'est également consacré au marché international. Depuis sa création en 2020, le STPB n'a cessé de diversifier l'offre touristique de Sanya et de promouvoir le caractère unique de la ville auprès du monde entier. Plus qu'une ville moderne et internationale, Sanya bénéficie également d'avantages uniques pour le tourisme durable grâce à ses paysages époustouflants et à la richesse de ses ressources naturelles.

Le STPB a récemment lancé une campagne invitant des blogueurs de différents pays à Sanya et les encourageant à découvrir les possibilités uniques et dynamiques de la ville en matière de nourriture, de culture et autres. Une blogueuse a partagé la beauté des sentiers de montagne et le plaisir du rafting à Wuzhishan avec son public international. Elle a présenté en direct la végétation luxuriante, les lacs et la culture diversifiée des peuples autochtones Li et Miao, dévoilant ainsi l'autre facette de Sanya, loin du soleil, des plages et des hôtels de luxe.

