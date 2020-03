Sartorius signe le Pacte plastique européen

GOTTINGEN, Allemagne et BRUXELLES, 6 mars 2020 /PRNewswire/ --

Objectifs : améliorer l'utilisation et le recyclage des plastiques, et réduire le recours au plastique vierge

Coopérer à l'échelle européenne

Rappeler que le plastique dans l'industrie biopharmaceutique confère un avantage indispensable pour la sécurité des patients

Acteur majeur de la recherche et de l'industrie biopharmaceutiques à l'échelle internationale, Sartorius est la première société de sa branche à avoir signé le Pacte plastique européen (European Plastics Pact). Cette initiative publique/privée a pour but d'améliorer l'utilisation et le recyclage du plastique, et de réduire le recours au plastique vierge. À travers des coopérations transfrontalières à l'échelle européenne, les signataires souhaitent développer de nouvelles techniques, partager leur expertise, harmoniser les normes et directives, et éliminer les obstacles à ce projet. Le Pacte plastique européen a été présenté ce vendredi à Bruxelles, en présence des ministres de plusieurs États de l'Union européenne, des entreprises partenaires et de Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne.

« En règle générale, les produits en plastique à usage unique utilisés pour la recherche et la production biopharmaceutiques ont une meilleure empreinte écologique que les produits similaires réutilisables. Cependant, il est possible de veiller davantage à la préservation des ressources naturelles dans ce domaine. Pour ce faire, il est essentiel d'orienter le choix des matériaux et le mode d'approvisionnement sur les possibilités de recyclage. Étant donné les contraintes de fonctionnement et de sécurité de la production dans l'industrie biopharmaceutique, c'est un sujet d'une extrême complexité », a déclaré Joachim Kreuzburg, président-directeur général de Sartorius. « Initiative de coopération internationale, le Pacte plastique européen s'inscrit parfaitement dans notre engagement proactif en faveur du développement durable. »

Selon le Pacte plastique européen, la consommation mondiale de plastique a été multipliée par vingt ces 50 dernières années et continue d'augmenter. Bien que les technologies biopharmaceutiques à usage unique ne comptent que pour 0,01 % à peine des déchets plastiques annuels, la question de la gestion responsable des plastiques est aussi une préoccupation croissante dans cette branche, car c'est un marché en plein essor. Outre son intérêt économique, le plastique présente souvent des avantages écologiques considérables par rapport à d'autres matériaux, en particulier parce que le nettoyage des articles en plastique réutilisables nécessite moins d'eau et d'énergie. De plus, l'utilisation de produits à usage unique présente un avantage incomparable pour la sécurité des patients, tout particulièrement dans l'industrie pharmaceutique et biopharmaceutique.

Sartorius applique une stratégie plastique au service de la technologie à usage unique, avantageuse en biopharmacie, axée sur les quatre objectifs communs du Pacte plastique européen :

Réutiliser et recycler

Les emballages plastiques sont conçus de façon à pouvoir être le plus possible réutilisés, ou du moins recyclés. Les produits à usage unique fonctionnels sont conçus le plus possible en vue de leur recyclage.

Adopter une consommation responsable du plastique

Le recours à des matériaux contenant du plastique vierge est réduit.

Collecter, trier et recycler

Le taux de recyclage est amélioré grâce à la collecte et au tri des matières plastiques.

Utiliser du plastique recyclé

Des emballages et produits en plastique recyclé sont utilisés dès que cela est possible et utile.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les objectifs et la liste des signataires du Pacte plastique européen ici : https://europeanplasticspact.org/

