Sartorius Stedim Biotech fait l'acquisition du spécialiste de la culture cellulaire Xell AG

- Sartorius Stedim Biotech étend ses activités relatives aux milieux de culture cellulaire, notamment ceux utilisés pour les thérapies géniques et les vaccins

- Importante extension des capacités pour la production de milieux liquides et en poudre

AUBAGNE, France, 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Société spécialisée dans les sciences de la vie, Sartorius Stedim Biotech a racheté Xell AG. Le siège de cette entreprise spécialisée dans la culture cellulaire se trouve à Bielefeld (Allemagne). Xell AG développe, produit et commercialise des milieux et suppléments de croissance pour les cultures cellulaires, notamment pour la fabrication de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies géniques et les vaccins. L'entreprise propose également des services d'analyse pour caractériser, cribler et quantifier les composants des milieux et optimiser leur composition.

Cette société, jusqu'à présent privée, emploie 35 collaborateurs. Elle devrait enregistrer un chiffre d'affaires en forte croissance d'environ 5 millions d'euros et une marge d'EBITDA à deux chiffres pour l'exercice 2021. Elle vient de renforcer considérablement ses capacités de production au siège, avec des installations de premier ordre. Les parties contractantes ont convenu d'un prix d'acquisition d'environ 50 millions d'euros, assorti de deux contreparties conditionnées à la réalisation d'objectifs commerciaux prédéterminés dans les années 2022 à 2025.

« Avec cette acquisition, nous élargissons notre offre actuelle, notamment dans les milieux spécifiques pour la fabrication de vecteurs viraux, mais aussi dans l'analyse des milieux. Dans le même temps, nous accélérons l'expansion de notre réseau de production dans ce domaine en rapide expansion », a commenté René Fáber, membre du conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech. « Je souhaite saluer chaleureusement l'arrivée de l'équipe Xell chez Sartorius Stedim Biotech et leur souhaiter la bienvenue. Je suis ravi de cette collaboration dans cette période exigeante. »

« Avec sa solide équipe commerciale et son portefeuille de produits complémentaire du nôtre, Sartorius Stedim Biotech nous offre une plateforme de choix pour accompagner notre croissance, et nous sommes très impatients de travailler à notre futur développement commun », a ajouté Stefan Northoff, PDG de Xell AG.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions intégrées, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1 910 millions d'euros, avec un effectif de plus de 7 500 personnes.

À propos de Xell

Xell AG est une société du secteur des biotechnologies, spécialisée dans les milieux de culture cellulaire, ainsi que les services d'analyse et de traitement associés. Forte de son expérience réussie depuis dix ans sur le marché mondial, Xell s'est imposée comme un partenaire fiable de l'industrie biopharmaceutique, fournisseur de milieux et suppléments standard efficaces, mais aussi d'offres spécifiques et d'analyses robustes.

