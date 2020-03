Sartorius Stedim Biotech reporte son Assemblée Générale des Actionnaires

AUBAGNE, France, 17 mars 2020 /PRNewswire/ -- Sartorius Stedim S.A. reportera à une date ultérieure son assemblée générale des actionnaires, initialement planifiée le 24 mars, en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de déplacements et de rassemblements associées. Cette décision a été prise aujourd'hui par le conseil d'administration de la société.

En raison de l'annulation de l'assemblée générale des actionnaires le 24 mars, le vote des résolutions sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et le paiement des dividendes, entre autres, sera également reporté.

L'Assemblée générale des actionnaires 2020 sera programmée à une nouvelle date au cours des six mois suivant la clôture de l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2019, conformément au droit commercial français. Sartorius Stedim Biotech informera ses actionnaires et le public en temps utile de la suite de sa planification.

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Les chiffres préliminaires indiquent que le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

