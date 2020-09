Savoir-faire allemand pour répondre à l'importante demande en mobilité électrique en Chine : BENTELER au stand Bosch au Salon de l'auto de Beijing

La Chine est le plus grand marché au monde pour les voitures électriques et hybrides rechargeables. Après l'arrêt de la production au printemps, l'industrie a enregistré une forte croissance en août dans le secteur de l'électromobilité pour un cinquième mois consécutif. Les ventes de voitures et de véhicules commerciaux dotés d'un autre type d'entraînement ont augmenté de 25,8 % par rapport au mois précédent. Les experts prédisent d'autres augmentations.

Parallèlement à la présentation au salon de l'automobile de Chine, BENTELER lance une vaste initiative d'information dans le monde entier pour promouvoir le développement de concepts de mobilité durable. Le point culminant est une conférence web de 90 minutes, organisée par Marco Kollmeier, vice-président, Business Unit E-Mobility, BENTELER le 29 octobre. Pour de plus amples renseignements sur la conférence Web, les parties intéressées n'ont qu'à se rendre à l'adresse https://www.benteler-automotive.com/en/products-competencies/e-mobility.

Sur la page Web et dans son bulletin, BENTELER publie également des articles techniques sur les défis – et les solutions – pour les constructeurs automobiles dans le domaine de l'électromobilité. Les produits, services et applications présentés s'appuient sur la compétence en ingénierie de pointe de BENTELER, sur des technologies innovantes en matière de matériaux et de procédés ainsi que sur une expertise complète en matière de formage et de traitement des métaux. Les systèmes de châssis roulants développés par BENTELER incluent, notamment, la gestion intégrée des collisions, des systèmes de stockage de batteries flexibles et évolutifs et des solutions de châssis pour les essieux électriques.

« Je suis très heureux que nos solutions exceptionnelles répondent aux besoins du vaste public de Chine, le plus grand marché de la mobilité électronique au monde, et du marché de l'Allemagne, pays de la mobilité automobile. Nous nous considérons comme des fournisseurs de solutions; de pair avec nos clients, nous proposons des concepts de mobilité électrique pour la circulation routière », déclare Marco Kollmeier, vice-président, Business Unit E-Mobility, chez BENTELER. « BENTELER offre son vaste savoir-faire, un réseau international de partenaires stratégiques et des décennies d'expérience en tant que partenaire de l'industrie automobile. C'est ce type de soutien hors pair que nous proposons à nos clients, qu'ils soient des fabricants établis ou des entreprises en démarrage de l'extérieur de l'industrie. Nous les appuyons ainsi dans leurs projets afin qu'ils puissent les réaliser plus rapidement et de manière plus rentable. »

