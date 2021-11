SB Energy USA choisit la plateforme SaaS de SenseHawk pour la numérisation des opérations sur site

SARATOGA, Calif., 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- SenseHawk ( www.sensehawk.com ), une start-up spécialisée dans les logiciels solaires en tant que service (SaaS), a annoncé que SB Energy, la plateforme solaire et de stockage de SoftBank Group Corp. basée aux États-Unis, a adopté sa solution pour numériser les opérations sur les sites solaires. Le déploiement permettra à SB Energy d'obtenir un temps de réponse rapide aux événements tout en augmentant l'efficacité des opérations et de la maintenance (O&M), ce qui se traduira par des économies substantielles et un meilleur retour sur investissement.

Abhijit Sathe, co-PDG de SB Energy, a déclaré : « Nous pensons que la solution de flux de travail numérique SenseHawk pour nos sites d'exploitation se traduira par des gains de productivité substantiels pour notre équipe d'exploitation et de maintenance. C'est le type d'innovation essentiel pour la mise à l'échelle des énergies renouvelables. »

La mise en œuvre par SB Energy de la solution SenseHawk de mobilité sur le terrain et d'information sur les actifs pour le solaire permettra la gestion à distance de tous les actifs via un tableau de bord unique et puissant. Le système de « jumeau numérique » inclus fusionne les données de performance en temps réel, les flux des drones, et plus encore, avec un modèle numérique complet du site pour faciliter les flux de travail efficaces qui peuvent être visualisés sur une carte. La capacité à s'intégrer de manière transparente au système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) de SB Energy permettra aux utilisateurs de sélectionner et de hiérarchiser les notifications d'alarme, et de les traduire rapidement en tâches exploitables et géolocalisées pour les équipes de terrain.

« Notre objectif est de rendre les opérations sur site aussi simples que d'ouvrir votre application cartographique préférée et de trouver un restaurant dans une nouvelle ville, tout en simplifiant la communication et la coordination. La mise en œuvre de SB Energy témoigne de la valeur monétaire réelle que notre plateforme peut offrir », a déclaré Swarup Mavanoor, PDG de SenseHawk.

Les logiciels solaires connaissent un succès croissant avec l'accélération des installations solaires dans le monde. Cependant, la réduction agressive des coûts de construction et d'exploitation et de maintenance pose des problèmes aux équipes d'exploitation et de maintenance chargées d'assurer une performance optimale des centrales. Les anciens systèmes de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) pour la maintenance des centrales n'étant pas intuitifs pour le personnel de terrain, les membres de l'équipe d'exploitation et de maintenance s'appuient toujours sur les courriers électroniques et sur leur connaissance approfondie des fermes solaires pour identifier les tâches dans un ordre de travail. Il en résulte que du personnel spécifique est dédié à des sites spécifiques, ce qui augmente les coûts.

Le jumeau numérique de SenseHawk, qui simule l'actif et son environnement sur la plateforme, rend la gestion des tâches sur site simple et transparente, même pour les techniciens qui se rendent sur place pour la première fois. Avec l'application SenseHawk, un technicien peut se rendre sur un nouveau site et devenir immédiatement productif sans avoir besoin de temps pour « étudier » le site. Des économies de 20 à 30 % sont faciles à réaliser grâce aux gains de productivité que SenseHawk permet de réaliser. La plateforme SenseHawk est prête pour l'entreprise avec un système étendu de collaboration, de contrôle d'accès et de signature unique (SSO).

Chaque composant, événement et pièce de rechange sur le site est numérisé et chargé dans la plateforme cartographique de SenseHawk. Une alarme SCADA, par exemple, déclenchera un flux de travail avec des tâches associées à des composants ou des pièces spécifiques sur la carte. Les techniciens d'exploitation et de maintenance peuvent utiliser l'interface cartographique mobile de SenseHawk pour trouver et accomplir ces tâches. Toutes les mises à jour des tâches, y compris les images, les fichiers et les remarques, sont synchronisées sur le cloud, ce qui garantit que tout le monde est à jour.

Don Nista, Directeur de l'O&M chez SB Energy, a déclaré : « Nous espérons que la plateforme SenseHawk aidera nos techniciens et opérateurs à localiser un problème, puis à savoir facilement et rapidement quelles actions spécifiques entreprendre pour résoudre le problème et maintenir, voire dépasser, les objectifs de rendement du site. »

Si SB Energy a déjà utilisé les capacités d'analyse des drones de SenseHawk pour surveiller la qualité et l'avancement des travaux de construction, elle prévoit maintenant d'utiliser les outils de gestion des tâches et la solution Therm de SenseHawk pour la thermographie infrarouge dans ses usines opérationnelles.

À propos de SB Energy

SB Energy, une filiale à part entière de SoftBank Group Corp, est une plateforme technologique, de stockage d'énergie et d'énergie solaire de premier plan. SB Energy développe, construit, possède et exploite certains des projets renouvelables les plus importants et les plus avancés techniquement à travers les États-Unis. La mission de SB Energy est de fournir de l'énergie renouvelable flexible à grande échelle, d'accélérer la transition énergétique mondiale et de bénéficier à notre planète, à nos clients, à nos communautés et à notre peuple.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.sbenergy.com .

À propos de SenseHawk

SenseHawk, Inc. est un fournisseur SaaS californien qui travaille à la numérisation de l'énergie solaire. SenseHawk construit et déploie des applications logicielles sur demande qui permettent d'améliorer le rendement, d'identifier les défauts, de surveiller les progrès, d'améliorer la productivité, de réduire les coûts, de collaborer et de gérer les données tout au long du cycle de vie de l'énergie solaire. Du développement à la construction, en passant par l'exploitation et la maintenance, le logiciel SenseHawk a été déployé sur plus de 600 sites solaires dans le monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.sensehawk.com .

