Scotch & Soda Accélère Sa Stratégie De Croissance Globale Avec L'ouverture De 22 Nouveaux Magasins

L'expansion globale du réseau de vente au détail de la marque comprend l'ouverture d'ici la fin de l'année de nouveaux magasins en propre et franchisés dans des villes telles que Paris, Madrid, Philadelphie, Charlotte, Göteborg, Riyad, Mumbai, Bucarest, Dortmund, Stuttgart et Perth.

Scotch & Soda lance également officiellement son magasin numérique sur Tmall en Chine, après un soft opening en août – la première initiative commerciale depuis que la marque a commencé à opérer directement dans le pays en juillet dernier. Ce lancement sera suivi par les ouvertures prochaines de magasins physiques dans des villes clé dans le pays. Scotch & Soda a également lancé récemment ses comptes sur les réseaux sociaux Weibo, Little Red Book, WeChat et Douyin afin d'accroître la notoriété de la marque dans la région.

Frederick Lukoff, PDG, commente : « Nous sommes fiers d'annoncer l'accélération de la stratégie de croissance de Scotch & Soda. C'est en effet une période très stimulante pour notre entreprise malgré les défis causés par la pandémie de COVID-19 dans la vente au détail. Nous poursuivons l'expansion de notre réseau de boutiques au niveau mondial, en renforçant notre présence sur les marchés où nous sommes déjà présents, ainsi qu'en pénétrant des marchés clés tels que la Chine, que nous considérons comme pleins de potentiel pour atteindre de nouveaux clients et leur faire découvrir notre marque. »

Nouvelles ouvertures dans des marchés clés

En France, un nouveau magasin de 127 mètres carrés ouvrira dans le quartier Saint Germain de Paris, le premier magasin de Scotch & Soda sur la rive gauche et le cinquième magasin géré en propre dans la capitale. Elle fait suite à l'ouverture d'une nouvelle adresse à Nice au centre commercial Cap3000 en juillet et à Levallois-Perret en périphérie parisienne en septembre.

Un deuxième magasin ouvrira à Madrid dans le quartier historique de Salamanque de la capitale espagnole d'ici fin octobre.

La présence de Scotch & Soda en Allemagne continuera à se développer au cours des prochains mois avec l'ouverture du premier magasin franchisé dans le pays à Sindelfingen, près de la ville de Stuttgart. De plus, un magasin géré en propre ouvrira à Dortmund en décembre, portant le nombre de magasins de la marque en Allemagne à 34 d'ici la fin 2021, après l'ouverture de deux nouveaux magasins à Berlin cet été.

Scotch & Soda a également changé d'adresse dans la ville de Wijnegem pour s'installer dans un magasin de 187 mètres carrés, après à l'ouverture de son 26ème magasin en Belgique, un marché clé pour la marque. Situé dans la ville de Turnhout, dans la province flamande d'Anvers, le magasin de 171 mètres carrés est installé dans le centre commercial Turnova, récemment ouvert.

Aux États-Unis, Scotch & Soda ouvrira deux nouvelles boutiques en propre en octobre, avec un emplacement dans le centre commercial King of Prussia à Philadelphie, en Pennsylvanie, le deuxième magasin de la marque dans la ville, ainsi que l'ouverture d'une adresse à Charlotte, en Caroline du Nord. Située dans le SouthPark Mall, ce sera la première boutique de la marque à Charlotte.

Depuis le mois de janvier, Scotch & Soda a ouvert cette année un total de 34 magasins physiques et 27 shop-in-shops, ce qui portera le portefeuille total de vente au détail et de franchise de la marque à 249 magasins et 280 shop-in-shops dans le monde d'ici le la fin 2021.

Toutes les façades porteront le nouveau logo de la marque, révélé en mars. Il embrasse le symbole de l'unité au cœur du nom de Scotch & Soda, avec une esperluette suivant le mouvement délicat d'un fil attaché au chas d'une aiguille, un clin d'œil au savoir-faire impliqué dans la création de ses collections.

Le design intérieur propose le nouveau concept Free Spirit, lancé par Scotch & Soda plus tôt cette année. Inspiré par le pouvoir d'expression de soi et l'esprit libre d'Amsterdam, le concept combine des couleurs chaleureuses et des éléments de design épurés pour relier l'attendu à l'inattendu. Il comprend également des éléments écologiques tels que l'éclairage LED, des planchers à chevrons en bois certifié FSC, ainsi que des cintres fabriqués avec des matériaux recyclés.

La marque élargit également ses catégories lifestyle pour les fêtes de fin d'année et l'arrivée de ses nouvelles collections printemps 2022, avec chaque article arborerant désormais la nouvelle identité de la marque. Trois nouveaux styles de sacs à main seront introduits pour célébrer le nouveau logo : un sac reporter et un sac à bandoulière - tous deux en faux cuir - ainsi qu'un sac cabas pliable, réalisé avec du nylon recyclé et disponible en six couleurs. Ces nouveaux styles seront disponibles exclusivement dans les magasins franchisés et gérés en propre ainsi qu'en ligne pour la première saison. La marque étend également sa ligne emblématique de parfums BARFLY en offrant de nouveaux formats pour la maison et le voyage, ainsi que des coffrets cadeaux.

L'accélération mondiale du réseau de distribution de Scotch & Soda s'accompagnera de l'ambition de commerce omnicanal et unifié de la marque, laquelle s'achèvera au printemps 2022. Elle fait suite à l'intégration de la technologie RFID en partenariat avec Nedap pour l'optimisation du niveau des stocks, ainsi que l'ouverture d'un nouvel entrepôt de 27 500 mètres carrés à Hoofddorp, en périphérie d'Amsterdam. Le nouvel entrepôt comprendra une toiture entièrement équipée de panneaux solaires et des jardins verticaux irrigués automatiquement.

À propos de Scotch & Soda

Créée à Amsterdam, Scotch & Soda célèbre l'esprit de liberté de sa ville natale. Résolument optimiste, la marque célèbre l'individualisme, l'authenticité et le pouvoir d'expression en créant des collections uniques.

Scotch & Soda propose des collections de prêt-à-porter pour homme, femme et enfant, ainsi que des lignes de denim, d'accessoires et de produits beauté, occupant une place à part dans l'univers de la mode actuelle.

Les collections sont disponibles à travers le monde dans 235 boutiques en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie. Elles sont également présentes dans 7 000 points de vente dans les plus grandes villes du monde, telles que New York, Londres et Paris. La boutique en ligne livre dans plus de 70 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.scotch-soda.com

