Seismic lève $92M en série F avec un tour de table mené par Permira Funds valorisant la société à environ 1,6 milliard de dollars

Cette levée de fonds permettra à Seismic de renforcer son programme d'innovation, sa croissance à l'international et ses activités de fusions-acquisitions

PARIS, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Seismic, leader dans le domaine du sales enablement et de l'orchestration marketing et Permira, un fonds d'investissement international, annoncent aujourd'hui une levée de fonds de 92 millions de dollars en série F menée par une société soutenue par Permira Funds pour renforcer le programme d'innovation de Seismic, sa croissance à l'international et ses activités de fusions-acquisitions. Cette levée de fonds permettra de faire rentrer de nouveaux investisseurs stratégiques au capital comme Ameriprise et EDBI au côté d'investisseurs déjà présents au capital comme Jackson Square Ventures, Lightspeed Venture Partners et T. Rowe Price qui participent aussi à cette nouvelle levée de fonds. Ce tour de table porte le total des fonds levés par Seismic à près de 270 millions de dollars à ce jour et valorise la société à environ 1,6 milliard de dollars.

En plus de son investissement en capital initial, Permira Funds a également effectué un investissement secondaire important dans la société et sera le principal actionnaire de Seismic après la clôture de la transaction.

« Nous avons fondé Seismic il y a dix ans pour permettre aux professionnels dans le secteur du sales et marketing d'entrer en contact avec des clients potentiels avec le bon contenu, au bon moment, grâce à des expériences personnalisées, sur mesure, et à grande échelle », a déclaré Doug Winter, cofondateur et PDG de Seismic. « L'investissement de Permira est un formidable témoignage en faveur de ce secteur d'activité, de l'équipe et de la dynamique générale de Seismic. L'expérience de Permira en matière d'investissement dans les logiciels d'entreprise nous aidera à accélérer les innovations de la plateforme Seismic, l'expansion à l'internationale et les efforts de fusions-acquisitions. Nous sommes également ravis qu'Ameriprise Financial, un client privilégié de Seismic, étende sa relation avec nous en tant qu'investisseur stratégique. En outre, je suis heureux d'accueillir EDBI, une société d'investissement internationale de premier plan en Asie au sein de la famille Seismic à un moment où nous continuons d'étendre notre présence dans la région Asie-Pacifique ».

Avec des résultats près de quatre fois supérieurs à ceux de son plus proche concurrent, Seismic s'est imposé comme le leader incontestable du sales enablement et de l'orchestration marketing. Au cours du premier semestre 2020, Seismic a enregistré une augmentation de 148 % du nombre d'utilisateurs actifs par rapport à l'année précédente, en partie grâce au passage au numérique et au télétravail dans le monde entier. En outre, avec l'acquisition de Percolate en novembre 2019, la société a développé sa plateforme de storytelling Seismic Storytelling Platform. Seismic a également mené une expansion à l'international, notamment en ouvrant des bureaux en France, en Allemagne et en Australie au cours de l'année dernière. Avec plus de 600 clients dans le monde entier, Seismic bénéficie d'un taux de rétention net de près de 120 %, ce qui témoigne de la valeur croissante qu'elle apporte à ses clients.

« Seismic est un pionnier du sales enablement et une application essentielle qui facilite et améliore l'expérience d'achat en utilisant un contenu personnalisé tout au long du parcours client. Toutes les entreprises du portefeuille de Permira se sont tournées vers Seismic pour améliorer leurs ventes », a déclaré Ryan Lanpher, Partner chez Permira. Andy Young, directeur chez Permira, ajoute : « Nous sommes très heureux de nous associer à l'équipe de Seismic pour accélérer la commercialisation de nos produits, notre expansion mondiale et bénéficier de possibilités de croissance axées sur les marchés verticaux, en particulier dans les services financiers ».

« Lorsque nous avons mené le dernier tour de financement de Seismic, nous nous sommes impliqués dans la vision de Seismic et nous avons été particulièrement impressionnés par l'enthousiasme des clients de Seismic », a déclaré John W. Thompson, Venture Partner chez Lightspeed, membre du conseil d'administration de Seismic et président du conseil d'administration de Microsoft. « Seismic joue un rôle essentiel en permettant aux organisations d'aider leurs équipes de marketing et de vente à interagir avec les clients avec un contenu pertinent pour accélérer les cycles de vente. Ils ont remporté un franc succès en aidant de nombreuses grandes marques internationales aux équipes très décentralisées ».

Seismic a pris un formidable élan. En plus de sa rapide croissance, Seismic a été nommée au classement Forbes Cloud 100 en 2019 et 2020, au classement Forbes des meilleurs employeurs de start-ups d'Amérique en 2020, au classement Comparably Top Leadership Teams of 2020 et au classement Inc. Magazine's Best Workplaces of 2020, parmi d'autres prix d'entreprises et de lieux de travail. Seismic a été nommé leader du marché par des rapports d'analystes, dont The Forrester Wave™ : Sales Content Solutions, Q3 2020, The Aragon Research Globe pour Sales Enablement Platforms 2020, Research in Action's Vendor Selection Matrix™ - Sales Engagement Management (SEM) SaaS and Software, et le 2020 Gartner Magic Quadrant pour Content Marketing Platforms pour sa solution Percolate. Seismic a également été récemment nommée leader pour la sixième année consécutive dans le rapport G2 Summer 2020 Grid® pour le Sales Enablement.

Fondée en 2010, Seismic est basé à San Diego et compte aujourd'hui plus de 900 employés répartis dans 14 bureaux.

La transaction a été clôturée plus tôt ce mois. JP Morgan a été le conseiller financier de Permira. BofA Securities a été le conseiller de Seismic.

Seismic

Seismic est un acteur à la pointe en matière de sales enablement et d'orchestration marketing. Elle permet d'aligner les équipes de commercialisation tout en leur donnant les moyens de proposer des expériences d'achat intéressantes qui favorisent la croissance. La plateforme Storytelling PlatformTM de Seismic offre des capacités innovantes permettant aux spécialistes du marketing d'orchestrer la diffusion de contenu sur tous les canaux, et aux vendeurs d'entrer en contact avec des acheteurs potentiels de manière convaincante et résonnante à chaque étape du parcours de l'acheteur. Plus de 600 entreprises, dont IBM et American Express, ont fait de Seismic leur plateforme de vente de choix. La plateforme Seismic StorytellingTM s'intègre à des plateformes essentielles pour les entreprises, dont Microsoft, Salesforce, Google et Adobe. Le siège de Seismic est situé à San Diego, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Pour voir comment les entreprises de votre secteur utilisent Seismic, veuillez consulter le site seismic.com

À propos de Permira

Permira est une société d'investissement internationale. Fondée en 1985, la société conseille des fonds dont le capital engagé total s'élève à environ 50 milliards de dollars US (44 milliards d'euros) pour réaliser des investissements à long terme dans des entreprises dans le but de transformer leurs performances et de favoriser une croissance durable. Permira Funds a réalisé plus de 250 investissements dans quatre secteurs clés : Technologie, Consommation, Services et Santé. Permira emploie plus de 250 personnes dans 14 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Contacts

Pour Seismic

Caitlin Angeloff

Senior Director, Corporate Marketing & Communications

Tel: +1 (206) 790 4773

Email: [email protected]

Pour Permira

Nina Suter

Head of Communications

Tel: +44 (0) 207 632 4037

Email: [email protected]

Sard Verbinnen & Co

Megan Bouchier / Devin Broda

Tel: +1 (415) 618 8750 / +1 (212) 687 8080

Email: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/487040/Seismic_square_RGB_800_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.seismic.com



SOURCE Seismic