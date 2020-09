Seismic sélectionné dans le classement Forbes Cloud 100 2020

Le leader dans le domaine du sales enablement est sélectionné pour la deuxième année consécutive

PARIS, 22 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Seismic a été sélectionné pour l'édition 2020 du classement Forbes Cloud 100, le classement des 100 premières entreprises privées de cloud computing dans le monde publié par Forbes en partenariat avec Bessemer Venture Partners et Salesforce Ventures.

« Je suis extrêmement fier de voir Seismic figurer dans le classement Forbes Cloud 100 pour la deuxième année consécutive et comme la plateforme sales enablement la mieux classée », a déclaré Doug Winter, PDG et cofondateur de Seismic. « Au cours de l'année dernière, nous avons continué de prendre des mesures importantes pour renforcer notre position de leader sur le marché. De l'acquisition de Percolate pour faire progresser nos capacités d'orchestration de contenu à l'expansion de notre programme de partenariat en passant par le lancement récent du contenu interactif de Seismic, nous travaillons à constamment améliorer l'expérience Seismic pour nos clients et partenaires. Figurer sur le Forbes Cloud 100 reflète le travail acharné de nos équipes tout au long de l'année ».

Dans le cadre du processus de sélection du Forbes Cloud 100, Bessemer Venture Partners a reçu des propositions de centaines de startups travaillant dans le secteur du cloud. Le jury, composé de PDGs d'entreprises de cloud public, a examiné les données pour sélectionner, noter et classer les 100 meilleures entreprises de cloud privé du monde entier. Le processus d'évaluation a consisté à classer les entreprises en fonction de quatre facteurs : leadership sur le marché (35 %), valorisation estimée (30 %), paramètres d'exploitation (20 %) et culture d'entreprise (15 %).

« L'écosystème du cloud privé continue sa croissance à la faveur des transformations numériques rapides, ce qui rend la concurrence pour décrocher une place dans ce classement plus rude que jamais », a déclaré Byron Deeter, un des principaux investisseurs dans le cloud et partner chez Bessemer Venture Partners. « Les valorisations des clouds privés augmentent au fur et à mesure que la taille du marché du cloud continue de croître. Au cours des cinq dernières années, la valorisation moyenne des membres du Cloud 100 a été multipliée par 2,5, passant d'un milliard de dollars en 2016 à 2,7 milliards de dollars en 2020. Cette année, la sélection comprend plus de 87 licornes dans le cloud privé ! Les fondateurs sélectionnés représentent le meilleur du cloud computing d'aujourd'hui et suivront très certainement les traces des alumni du Forbes Cloud 100. Plus d'un tiers des entreprises sont sorties du classement soit par des fusions et acquisitions stratégiques, soit par des fusions et acquisitions financières, soit par une introduction en bourse. Félicitations aux leaders ! »

« Dans cette période sans précédent, le numérique est un impératif urgent et le rythme de l'innovation s'accélère. Les entreprises du monde entier, tous secteurs confondus, doivent adopter le cloud pour faciliter leur transformation numérique », a déclaré Matt Garratt, associé directeur de Salesforce Ventures. « L'opportunité est énorme pour le cloud : il existe aujourd'hui plus de 25 entreprises publiques SaaS évaluées à plus de 10 milliards de dollars, alors qu'il y a cinq ans encore, elles n'étaient que trois. Des secteurs allant de la collaboration et de la sécurité à la vente au détail et aux soins de santé sont disruptés et se numérisent de plus en plus. Salesforce Ventures est heureux de s'associer à Bessemer Venture Partners et Forbes pour la cinquième année consécutive afin de récompenser ceux qui ne se contentent pas de prédire l'avenir, mais travaillent à sa création »

« Depuis maintenant cinq ans, nous répertorions les meilleures et les plus performantes entreprises dans le secteur du cloud », a déclaré Alex Konrad, rédacteur en chef de The Cloud 100 pour Forbes. « Avec autant d'entreprises qui se développent rapidement dans le cloud, de l'infrastructure de données au marketing, il est plus difficile que jamais de figurer dans la liste du Cloud 100 - mais les entreprises qui y figurent sont des entreprises à la pointe de l'expertise. Félicitations à tous les lauréats du Cloud 100 2020 et aux 20 Rising Stars qui sont sur le point de rejoindre leurs rangs ».

Les listes Forbes 2020 Cloud 100 et 20 Rising Stars sont publiées en ligne sur www.forbes.com/cloud100 et paraîtront dans le numéro de septembre 2020 de Forbes.

Les membres du Cloud 100 et les 20 Rising Stars sont récompensés officiellement lors du tout premier Cloud 100 virtuel de cette année, avec des échanges très attendus entre les principaux dirigeants du Cloud sur le site thecloud100.com, le 16 septembre de 9h00 à 12h00 (heure de Paris). L'événement est organisé par Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures et Forbes. Nous remercions tout particulièrement les sponsors de cet événement virtuel : Amazon Web Services (AWS), Bank of America, Cooley, FuelxMcKinsey, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nasdaq, Qatalyst Partners, Silicon Valley Bank, Simon-Kucher & Partners et WisdomTree.

Seismic

Seismic est la meilleure solution du secteur en matière de sales enablement et d'orchestration marketing. Elle permet d'aligner les équipes de commercialisation tout en leur donnant les moyens de proposer des expériences d'achat intéressantes qui favorisent la croissance. La plateforme Storytelling PlatformTM de Seismic offre des capacités innovantes permettant aux spécialistes du marketing d'orchestrer la diffusion de contenu sur tous les canaux, et aux vendeurs d'entrer en contact avec des acheteurs potentiels de manière convaincante et résonnante à chaque étape du parcours de l'acheteur. Plus de 600 entreprises, dont IBM et American Express, ont fait de Seismic leur plateforme de vente de choix. La plateforme Seismic StorytellingTM s'intègre à des plateformes essentielles pour les entreprises, dont Microsoft, Salesforce, Google et Adobe. Le siège de Seismic est situé à San Diego, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

Pour voir comment les entreprises de votre secteur utilisent Seismic, veuillez consulter le site seismic.com

Bessemer Venture Partners

Bessemer Venture Partners est la société de capital-risque de démarrage la plus expérimentée au monde. Avec un portefeuille de plus de 200 sociétés, Bessemer aide les entrepreneurs visionnaires à poser des bases solides pour créer des entreprises qui comptent, et les accompagne à chaque étape de leur croissance. La société a accompagné plus de 120 introductions en bourse, dont Pinterest, Shopify, Yelp, LinkedIn, Skype, LifeLock, Twilio, SendGrid, PagerDuty, DocuSign, Wix et MindBody. Les 15 partenaires de Bessemer opèrent depuis des bureaux dans la Silicon Valley, à San Francisco, à New York, à Boston, en Israël et en Inde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bvp.com.

Forbes

La voix du capitalisme entrepreneurial, Forbes se fait le porte-parole du succès en célébrant ceux qui ont réussi et ceux qui aspirent à réussir. Forbes réunit et organise les dirigeants et les entrepreneurs les plus influents qui sont les moteurs du changement, qui transforment les entreprises et qui ont un impact significatif sur le monde. La marque Forbes touche aujourd'hui plus de 160 millions de personnes dans le monde entier grâce à son professionnalisme journalistique, ses événements LIVE et Forbes Virtual, ses programmes de marketing personnalisés et ses 40 éditions locales sous licence dans 70 pays. Les extensions de la marque Forbes Media comprennent des accords de licence pour l'immobilier, l'éducation et les services financiers. Pour plus d'informations, visitez le Forbes News Hub ou Forbes Connect.

Salesforce Ventures

Salesforce est le leader mondial de la gestion de la relation client (CRM), qui rapproche les entreprises de leurs clients à l'ère du numérique. Salesforce Ventures, la branche d'investissement mondial de Salesforce, investit dans la prochaine génération de technologie d'entreprise qui étend la puissance de la plate-forme Salesforce. Salesforce Ventures construit le plus grand écosystème d'entreprises cloud au monde et propose cette technologie à ses clients. Les entreprises du portefeuille reçoivent des financements, des conseils stratégiques et un soutien opérationnel, et peuvent facilement rejoindre Pledge 1% pour faire de la redistribution une partie de leur modèle d'entreprise. Depuis 2009, Salesforce Ventures a investi dans plus de 400 entreprises, dont DocuSign, GoCardless, Guild Éducation, nCino, Twilio, Zoom et d'autres encore, dans 22 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.salesforce.com/ventures.

