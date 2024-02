Séjours insolites à Fukui, Japon : des maisons de ville d'inspiration traditionnelle ouvrent leurs portes aux touristes dans le village japonais de Mikuniminato

TOKYO, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- CORE GLOBAL MANAGEMENT COMPANY, LIMITED a ouvert son 22e hôtel dans le quartier historique de Mikuniminato, dans la préfecture de Fukui, au Japon, le dimanche 28 janvier 2024. Ce nouvel hôtel, l'Auberge Homachi Mikuniminato, vise à combler le fossé entre les voyageurs et la communauté locale en proposant un séjour dans un bâtiment historique rénové, ainsi que des repas composés de spécialités locales et des activités ancrées dans la culture locale. C'est le séjour idéal pour les amoureux de la nature, de l'histoire et de la culture.

One Exterior Example of "Auberge Homachi Mikuniminato"

Site Web officiel : https://en.homachi.jp

Une région chargée d'histoire

Le quartier de Mikuniminato et la région de Fukui en général regorgent de sites touristiques et de bâtiments historiques, notamment l'Auberge Homachi Mikuniminato qui, depuis son ouverture, se compose de neuf maisons de ville rénovées. Elles sont réparties sur une surface de 800 mètres avec un restaurant dédié, le tout articulé autour d'un bâtiment de réception. Les bâtiments ont été rénovés de manière à préserver leur aspect extérieur historique tout en améliorant leur résistance aux tremblements de terre, en utilisant des ressources locales pour décorer l'intérieur, telles que le bois de Fukui et la pierre de Shakudani. Les maisons de ville ont été restaurées afin d'immerger les hôtes dans la culture locale et présentent des styles d'habitation tels que le Kaguradate, une approche architecturale unique à Mikuniminato.

Le nom « Auberge Homachi Mikuniminato » est également empreint d'histoire. La région de Mikuniminato s'est fait un nom à la fin de la période Edo (1603 - 1868) et pendant la période Meiji (1868 - 1912) en tant qu'important port transportant des marchandises entre Osaka et Hokkaido. Le mot « Homachi » (littéralement « attendre pour naviguer ») faisait référence à la période pendant laquelle les marins attendaient de bonnes conditions de vagues et de vent pour prendre la mer. Ce terme désignait également la récompense accordée aux enfants qui aidaient à transporter les marchandises pendant cette attente. Le nom « Auberge Homachi Mikuniminato » a donc été choisi dans l'espoir que les clients se reposent avant de se rendre à leur prochaine destination, et que leur séjour soit la récompense de leur dur labeur.

La nourriture à l'honneur

Un autre aspect important de l'hébergement est la nourriture. Le mot « auberge » a été emprunté au français et, en japonais, il est principalement utilisé pour désigner un hôtel à la campagne où la nourriture est au centre des préoccupations et où les clients sont immergés dans l'atmosphère locale.

Au restaurant de l'hôtel, « Tateru Yoshino Mikuniminato », la cuisine est préparée dans un style français tout en utilisant des ingrédients locaux provenant de Mikuniminato et de la région de Fukui. Le chef cuisinier et homonyme du restaurant, Tateru Yoshino, a suivi une formation de plusieurs années en France, notamment sous la direction de Joël Robuchon, avant de revenir au Japon. Il fait appel à ses compétences primées pour tirer le meilleur parti des spécialités de la ville portuaire, telles que les crevettes sucrées et le crabe d'Echizen.

Activités culturelles

Outre son cadre historique et sa cuisine riche en saveurs locales, l'auberge propose également diverses activités pour permettre aux clients de s'immerger dans la culture. Ces activités vont des visites à pied pour découvrir l'histoire de la ville aux cours de cuisine à base d'ingrédients locaux de saison. D'autres activités incluent des cours de shamisen local et la fabrication de lanternes traditionnelles, conférant au séjour une dimension plus culturelle.

Accès

Situé dans le quartier Sakai de Fukui, l'hôtel est accessible depuis la gare d'Awaraonsen (JR) grâce à un service de navette gratuit de 20 minutes (sur réservation uniquement).

À partir de mars 2024, le Hokuriku Shinkansen devrait s'étendre et s'arrêter à la gare d'Awaraonsen. Avec une vitesse pouvant atteindre 260 km/h, le voyage durera au minimum trois heures (2 h 59) depuis la gare de Tokyo.

À propos de CORE GLOBAL MANAGEMENT COMPANY, LIMITED

CORE GLOBAL MANAGEMENT COMPANY, LIMITED a été créée en 2007. Son objectif est de créer des séjours mémorables pour les clients en les mettant en contact avec la culture locale. La société travaille avec chaque hôtel pour concevoir une histoire unique adaptée à son emplacement, en tirant le meilleur parti de l'atmosphère, de la cuisine et du potentiel d'activités de l'endroit.

Communiqué de presse (PDF) :

https://bluemoonmarketing.jp/wp-content/uploads/2024/01/Auberge-Homachi-Mikuniminato-Open_NewsRelease.pdf

Livret de présentation :

https://bluemoonmarketing.jp/wp-content/uploads/2024/01/Factbook-Auberge-Homachi-Mikuniminato_EN202401.pdf

Après le récent tremblement de terre qui a frappé la péninsule de Noto le 1er janvier 2024, les sites touristiques de Mikuniminato sont ouverts comme à l'accoutumée à partir du 30 janvier 2024. L'Auberge Homachi Mikuniminato a ouvert ses portes comme prévu et se réjouit d'accueillir les visiteurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2328201/Exterior.jpg