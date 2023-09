SERES dévoile trois véhicules intelligents à énergie nouvelle au salon IAA Mobility 2023

La gamme de SUV électriques SERES couvre les besoins variés des utilisateurs de SUV intelligents à énergie nouvelle de classe C, de classe D et de classe E du monde entier

MUNICH, Allemagne, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- SERES, le leader de l'industrie chinoise des véhicules électriques intelligents, a fièrement dévoilé sa gamme de SUV électriques lors du salon de l'automobile de Munich (IAA Mobility 2023).

· La configuration haut de gamme du SERES 5, un SUV électrique sportif de classe D, est un modèle à quatre roues motrices de 90 kWh offrant des performances améliorées et une plus grande autonomie. Il peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, et son autonomie WLTP est passée à 530 km.

Ms. Hildegard Müller, president of VDA (left), and Mr. Zhang Xingyan, president of SERES overseas division at SERES booth

· Le SUV électrique urbain SERES 3 de classe C, récemment dévoilé, a fait ses débuts dans sa version avec volant à droite, offrant une option de SUV urbain plus sportive et plus à la mode aux consommateurs sur divers marchés.

· Le clou du spectacle est le SERES 7, modèle phare de la classe E, un grand SUV à propulsion électrique haut de gamme doté d'un groupe motopropulseur six-en-un unique qui permet d'élargir l'espace avant de l'habitacle. Le taux de conversion de l'espace atteint 92,4 %, ce qui permet d'atteindre l'équilibre entre l'espace d'une voiture « full size » et une tenue de route comparable à celle d'une berline, répondant ainsi aux exigences des familles et des entreprises à la recherche d'une expérience de voyage de haute qualité.

Depuis janvier 2023, SERES a rapidement fait son entrée dans plus de 20 pays à travers le monde, couvrant l'Europe, le Moyen-Orient, les Amériques et l'Afrique. Elle a également réalisé un essai routier à travers l'Europe, couvrant 21 pays en 23 jours et accumulant plus de 10 000 km par véhicule. Le taux global de compatibilité de charge a dépassé 95 %.

La présence de SERES au plus grand salon automobile d'Europe montre à quel point l'entreprise a progressé en peu de temps, et ses nouveaux modèles devraient assurément fournir aux consommateurs du monde entier un large éventail d'options sur le marché très prisé des SUV électriques.

M. Zhang Xingyan, le président de la division d'outre-mer de SERES, a déclaré : « En tant que société de fabrication de technologies axée sur les énergies nouvelles, dotée de capacités de R&D fantastiques et d'usines intelligentes de classe mondiale, SERES sera en mesure d'offrir aux consommateurs européens et mondiaux une gamme plus large de modèles et une meilleure expérience de service. »

SERES ne se contente pas de présenter la qualité exceptionnelle de ses produits, elle met également en avant le charme de sa marque au salon de l'automobile de Munich. De la zone de camping simulée aux différents jeux interactifs, chaque visiteur peut profiter de l'accueil chaleureux de la gamme de SUV SERES sur son stand.

