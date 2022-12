SHAMIR CHOISIT LA TECHNOLOGIE DE VISION STEREO 3D D'IMDT POUR FAIRE FONCTIONNER SON APPAREIL DE PRISE DE MESURE NUMÉRIQUE NOUVELLE GENERATION

Spark™ 4, le tout dernier appareil de mesure numérique ultra-précis de Shamir, déploie la technologie 3D de précision d'IMDT pour offrir aux opticiens une expérience de prise de mesure ophtalmologique simple et efficace

KFAR SABA, Israël, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Shamir Optical Industry Ltd. , un concepteur et producteur de premier plan de lentilles progressives et de moules de qualité supérieure pour l'industrie ophtalmologique, a récemment annoncé son appareil de mesure numérique de nouvelle génération, Spark™ 4, qui utilise un système électro-optique sophistiqué basé sur la meilleure technologie de vision stéréo 3D de sa catégorie, développée par IMDT, une société technologique israélienne à croissance rapide spécialisée dans les systèmes complexes de vision périphérique et d'IA.

Le système avancé de mesure des lentilles du Spark™ 4 a été développé et construit de manière unique par IMDT. En utilisant une technologie 3D brevetée ainsi que six capteurs de caméra haute résolution, la technologie de vision d'IMDT fait passer la précision du système du Spark™ 4 à un niveau jamais atteint auparavant.

« Chez Shamir, nous nous engageons à créer les produits les plus innovants pour les patients et les professionnels et à développer les meilleures solutions de mesure », a déclaré Elad Asulin, ingénieur système chez Shamir. « Pour permettre notre technologie la plus récente et la plus avancée à ce jour, qui est Spark™ 4, nous avions besoin d'une plateforme de traitement 3D et IA flexible de bout en bout. IMDT était un partenaire naturel pour ce projet grâce à leur expertise et leur capacité avérée à développer la plateforme, ce qui inclut de trouver le bon capteur de caméra et d'autres composants et de les intégrer. Ils ont fusionné différentes disciplines, intégré une variété d'API et créé une interface utilisateur, autant d'éléments qui nous permettent de poursuivre le développement de notre produit et de pouvoir ajouter davantage de fonctionnalités à l'avenir. »

« IMDT est en train de devenir rapidement un acteur majeur dans les industries médicales et semi-médicales avec nos technologies 3D, de vision par ordinateur et multi-capteurs », a déclaré Avi Shimon, PDG et cofondateur d'IMDT. « Nous sommes déterminés dans nos efforts pour avoir un impact positif sur ces industries, et nous attendons avec impatience de nouvelles collaborations potentielles avec Shamir pour de futures innovations et améliorations de produits. »

À propos d'IMDT

IMD Technologies est spécialisée dans le développement et la fabrication de produits et de solutions technologiques avancés et complexes. Fondée par Avi Shimon, Arnon Tadmor et Ram Boukobza en 2017, IMDT rassemble plus de 50 ans d'expérience dans le domaine du matériel, des logiciels, de la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle pour donner vie à des idées innovantes en créant des dispositifs et des solutions intelligents et sur mesure. IMDT entretient des relations solides avec les principaux fabricants de puces pour livrer des projets modulaires et clés en main dans les domaines du médical, de la robotique, des villes intelligentes, des maisons intelligentes et de l'IoT industriel, de la manière la plus efficace et la plus rentable.

