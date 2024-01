Silverfort lève 116 millions de dollars pour offrir une couche unifiée de sécurité des identités pour toutes les ressources de l'entreprise, y compris celles réputées jusqu'ici « non protégeables »

Suite à une croissance de plus de 100 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel, avec plus de 100 clients supplémentaires chaque trimestre dont de nombreuses entreprises du Fortune 50, Silverfort a annoncé un financement de série D mené par Brighton Park Capital

TEL AVIV, Israël et BOSTON, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Silverfort, l'une des principales entreprises de protection des identités, a célébré aujourd'hui la collecte de 116 millions de dollars en financement de série D, portant le montant total recueilli à 222 millions de dollars. Brighton Park Capital (BPC) a mené la ronde de financement avec la participation d'investisseurs existants comprenant Acrew Capital, Greenfield Partners, Citi Ventures, General Motors Ventures, Maor Investments, Vintage Investment Partners et Singtel Innov8. Mike Gregoire, associé fondateur de BPC et ancien PDG de CA Technologies et de Taleo, va rejoindre le conseil d'administration de Silverfort tandis que la société se développe et continue son parcours pour transformer et diriger le marché de la sécurité des identités.

Une croissance à grande échelle de plus de 100 % en glissement annuel

Cet investissement fait suite à une autre année record de croissance de plus de 100 %, lors de laquelle Silverfort a ajouté des dizaines de millions de nouveaux revenus récurrents annuels (ARR) et des centaines de nouveaux clients d'entreprise, y compris certaines des plus grandes sociétés mondiales de services financiers, de production et de vente au détail. Classée en tant que Meilleure startup pour laquelle travailler en Israël pour la deuxième année consécutive, Silverfort a l'intention de développer son équipe mondiale déjà implantée dans plus de 15 pays et d'utiliser les fonds supplémentaires pour élargir sa plateforme grâce à de nouveaux modules de produits innovants, accélérant sa stratégie de mise sur le marché en mettant l'accent sur les partenariats de distribution.

Si l'identité est l'arme de prédilection de chaque agresseur, c'est pour une bonne raison

Les identités et les informations d'identification compromises représentent le meilleur angle d'attaque pour les auteurs de cybermenaces et les campagnes de ransomwares, non seulement pour s'introduire dans les réseaux organisationnels mais aussi pour se propager à l'intérieur de ces réseaux. L'une des principales raisons pour lesquelles l'identité est l'élément le plus vulnérable de la surface d'attaque d'une entreprise est la perception erronée du marché selon laquelle les fournisseurs de gestion des identités et des accès (IAM), qui sont chargés de gérer les identités, sont capables de sécuriser celles-ci. En réalité, ils ne sont pas en mesure de protéger efficacement les identités en raison de deux limitations majeures :

La migration vers des environnements hybrides et multi-cloud a donné lieu à des environnements d'entreprise fragmentés et complexes : 92 % des entreprises sont obligées d'utiliser une combinaison de solutions d'identité cloud natives et sur site (« on-prem ») , en passant souvent par plusieurs fournisseurs. Chacune de ces solutions fonctionne comme un « silo » avec ses propres contrôles de sécurité locaux, sans comprendre le contexte plus large de l'activité de l'utilisateur et sans aucune application cohérente dans l'ensemble de l'organisation. De nombreuses ressources critiques trouvées dans chaque entreprise ne peuvent pas être protégées par l'IAM et les solutions de sécurité des identités . Les ressources telles que les interfaces de ligne de commande (utilisées dans la plupart des violations de données), les systèmes hérités, les comptes de service (identités non humaines), les partages de fichiers et les bases de données ou encore l'infrastructure IT/OT, parmi de nombreuses autres, sont régulièrement utilisées par les attaquants en tant que moyen idéal d'accéder aux réseaux sensibles et d'éviter les contrôles de sécurité existants.

Se rendre là où aucune plateforme de sécurité des identités n'était jamais allée auparavant

Silverfort a passé des années à concevoir expressément sa plateforme dans le but d'éliminer les silos et les angles morts, problèmes dont la sécurité des identités a souffert durant de nombreuses années et qu'aucune autre solution n'avait réussi à résoudre jusqu'à présent. La plateforme étend ses mesures modernes de sécurité des identités à toutes les ressources de l'entreprise, sur site et dans le cloud, incluant des systèmes qu'aucune autre solution ne peut protéger, et ce de manière instantanée et sans effort. Elle permet l'authentification multifacteur (MFA), la détection et la réponse aux menaces d'identité (ITDR ), la gestion de la posture de sécurité des identités (ISPM) et la protection en temps réel pour les utilisateurs privilégiés et les comptes de service — des cibles privilégiées pour les agresseurs. En permettant ces contrôles modernes de sécurité des identités de manière holistique, y compris pour les actifs auparavant non protégeables, les clients sont en mesure d'arrêter les attaques basées sur l'identité (y compris par certains des acteurs les plus dangereux d'aujourd'hui) partout, tout en se conformant aux règlements et aux exigences en matière de cyber-assurance.

« Silverfort est l'une des rares entreprises à avoir envisagé avec succès la façon dont un marché de grande taille devra se transformer pour résoudre un problème difficile – dans ce cas précis, la sécurité des identités », a expliqué Mike Gregoire. « L'entreprise possède une longue expérience dans la construction de produits innovants à grande échelle qui dépassent les attentes des clients, associée à une excellente exécution au moment de la mise sur le marché. L'expertise et la vision approfondies de Silverfort sur le marché de la sécurité des identités, ainsi que sa capacité à bâtir une équipe et une culture gagnantes, sont sans égales. Nous sommes ravis de rejoindre Hed, Yaron et le reste de l'équipe de Silverfort dans la prochaine phase de leur voyage pour non seulement remodeler le marché de la sécurité des identités, mais aussi le diriger. »

Permettre une sécurité moderne pour chaque authentification

Avec sa technologie brevetée, Silverfort se connecte à l'ensemble de l'infrastructure d'identité d'une organisation en quelques heures, qu'il s'agisse de fournisseurs d'identité cloud natifs (qui savent uniquement ce qu'il se passe à l'intérieur de leur silo spécifique) ou de répertoires hérités sur site tels qu'Active Directory (qui ne disposent pas de capacités de sécurité de base). L'architecture de plateforme unique de Silverfort :

Sert de moteur centralisé d'application de la loi derrière tous les silos d'infrastructure d'identité ainsi que de « second avis », en coulisses, pour approuver toutes les demandes d'accès. Cartographie l'ensemble de l'infrastructure d'identité de l'entreprise, analyse sa posture de sécurité, inspecte chaque tentative d'accès dans tous les environnements en temps réel, et surtout applique des politiques actives en ligne pour vérifier l'identité de l'utilisateur ou empêcher tout accès non autorisé. Fonctionne d'une manière complètement invisible pour les innombrables appareils, serveurs et applications qu'elle protège, en éliminant le besoin de les modifier, de s'intégrer à eux ou d'installer quoi que ce soit. Les organisations peuvent protéger tous les types de systèmes, leur permettant d'économiser énormément de temps et d'argent.

« L'identité est devenue le maillon le plus faible de la sécurité des entreprises, et la résolution de ce problème nécessite une nouvelle approche – une couche de sécurité unifiée de bout en bout qui couvre tous les silos et les angles morts de l'infrastructure d'identité », a déclaré Hed Kovetz, cofondateur et PDG de Silverfort. « Nous sommes très enthousiasmés par notre nouveau partenariat avec BPC, qui nous permettra d'accélérer notre vision de la plateforme et notre forte dynamique commerciale. Nous sommes impatients de remodeler la façon dont la sécurité des identités est assurée dans chaque entreprise afin de répondre efficacement aux cybermenaces d'aujourd'hui et de demain. »

Apprenez-en plus sur la façon dont Silverfort aide les entreprises à protéger leurs identités grâce à sa plateforme unifiée de protection des identités.

À propos de Silverfort

Silverfort, l'entreprise de protection unifiée de l'identité, a été la première et la seule plateforme à permettre partout une sécurité moderne des identités. En se connectant aux silos de l'infrastructure d'identité de l'entreprise, Silverfort unifie la sécurité des identités dans tous les environnements sur site et dans le cloud. Grâce à son architecture unique et à son approche indépendante des fournisseurs, Silverfort élimine la complexité de la sécurisation de chaque identité et étend la protection aux ressources qui ne peuvent être protégées par aucune autre solution telles que les systèmes hérités, les interfaces de ligne de commande, les comptes de service (identités non humaines) et l'infrastructure IT/OT, parmi de nombreuses autres. Silverfort est un partenaire Microsoft de premier ordre, qui a été sélectionné en tant que Zero Trust Champion de l'année par Microsoft. L'entreprise jouit de la confiance de centaines d'entreprises de premier plan dans le monde, dont plusieurs entreprises du classement Fortune 50, et possède des équipes locales dans plus de 15 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.silverfort.com/fr.

À propos de Brighton Park Capital

Brighton Park est une société d'investissement basée à Greenwich, Connecticut, qui est spécialisée dans les logiciels, les services d'information, les services aux entreprises basés sur la technologie et les soins de santé. L'entreprise cherche à investir dans des entreprises qui fournissent des solutions très innovantes et à s'associer à des équipes de direction de premier ordre. Brighton Park apporte des capacités à valeur ajoutée spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques de chacune de ses entreprises. Pour en savoir plus sur Brighton Park Capital, rendez-vous sur www.bpc.com .