Siniora Food Industries a réalisé un bénéfice net de 2,676 millions JOD (3,770 millions USD) au cours du premier semestre de 2020

AMMAN, Jordanie, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- Siniora Food Industries PLC, le leader de la transformation de viande de charcuterie, de viande congelée et en conserve de la région, et une société cotée à la bourse d'Amman, a annoncé ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre de 2020. Siniora a réalisé un bénéfice net de 2,676 millions JOD (3,770 millions USD) dans les six premiers mois de 2020, contre 2,775 millions JOD (3,908 millions USD) au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Son chiffre d'affaires s'élevait à 33 359 millions JOD (46 984 millions USD) au premier semestre 2020, soit une croissance de 10 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Dans sa déclaration, le président de Siniora, Tarek Omar Aggad, a indiqué que la société a maintenu sa performance exceptionnelle et obtenu d'excellents résultats malgré l'impact de la pandémie de coronavirus sur les marchés locaux, régionaux et mondiaux. D'après M. Aggad, les ventes régionales ont augmenté de 5 % au premier semestre 2020 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, ajoutant que la succursale de Siniora en Arabie Saoudite a enregistré des résultats exceptionnels depuis sa création en 2009, avec une croissance des ventes de 31 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes de charcuterie ont continué d'augmenter sur le marché jordanien, en particulier dans le secteur des ventes au détail, qui a connu une croissance de 50 % au premier semestre 2020 par rapport à la période correspondante de l'exercice 2019. Ces produits ont également été bien accueillis sur le marché palestinien où la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 million USD au premier semestre 2020, renforçant la position de la société dans ce secteur.

Le PDG de Siniora, Majdi Al Sharif, a expliqué que la stratégie de la société depuis le début de la pandémie de coronavirus, alliée aux efforts et à l'engagement de ses employés, a eu un effet notable sur les résultats obtenus au cours du premier semestre 2020, ce qui a permis à la société de maintenir des niveaux de profit similaires comparé à la période correspondante de l'exercice précédent malgré les circonstances exceptionnelles actuelles. M. Al Sharif a ajouté que la société continuera d'améliorer ses ventes et sa position sur le marché dans la région au cours du second semestre 2020 tout en célébrant le 100e anniversaire de sa création et en maintenant sa position de leader des industries alimentaires dans la région.

À propos de Siniora

Siniora Food Industries est un leader sur le marché de la production et de la vente de viande transformée de marques Siniora Al-Quds et Unium. La société a été fondée à Jérusalem, en Palestine, en 1920, a établi son usine en Jordanie en 1992, et a été acquise par APIC en Palestine et en Jordanie en 1996. Siniora a acquis la Diamond Meat Processing Company à Dubaï en 2016. Siniora Food Industries produit des viandes froides et des conserves de viande dans trois usines de transformation ultramodernes construites à l'aide des dernières technologies, l'une située à Jérusalem-Est en Palestine, la deuxième dans le Domaine industriel du Roi Abdallah II en Jordanie et la troisième aux Émirats arabes unis (ÉAU). Les usines de Siniora en Jordanie et en Palestine produisent également divers produits de viande surgelés et ont reçu le certificat de système de sécurité alimentaire FSSC 22000 (ISO/TS22002-1), qui représente l'adoption des normes de sécurité alimentaire les plus élevées au monde et est reconnu par des organisations internationales clés telles que l'Association européenne des aliments et boissons, l'Association américaine de fabrication et l'Initiative mondiale de la sécurité alimentaire. Depuis 2014, les usines de Siniora en Jordanie et en Palestine maintiennent les certifications internationales pour les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail (OHSAS 18001:2007) et les systèmes de gestion environnementale (ISO14001:2004). Siniora a également reçu les certifications ISO 9001 pour la qualité et la sécurité du contrôle alimentaire, en plus du certificat de norme palestinienne en Palestine et du certificat Halal délivré par l'autorité des normes jordaniennes. De plus, l'usine de Siniora à Dubaï, aux Émirats arabes unis, s'est fait attribuer les certifications ISO22000:2005 pour les systèmes de gestion de la sécurité alimentaire et ISO9001:2015 pour les systèmes de gestion de la qualité.

La société commercialise ses produits par l'intermédiaire de grandes surfaces, d'épiceries, de grands magasins et de boutiques à forte fréquentation en Jordanie, en Palestine, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ainsi que dans de nombreux autres pays du Moyen-Orient. Siniora possède également des centres de distribution en Arabie saoudite, aux ÉAU, et un service d'exportation dédié couvrant le Golfe et le Levant. Siniora est une société à participation publique cotée à la bourse d'Amman (ASE : SNRA).

