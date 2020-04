SIRVA, Inc. Commentaires sur les litiges déposés par Realogy

OAKBROOK TERRACE, Illinois, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- SIRVA, Inc. une société leader dans le domaine de la délocalisation et du déménagement, a publié aujourd'hui la déclaration suivante en réponse à une plainte déposée par Realogy Holdings Corp. (NYSE : RLGY) dans le cadre du contrat d'achat précédemment annoncé pour l'acquisition de l'activité Cartus Relocation Services de Realogy.

Au cours des derniers mois, SIRVA a travaillé avec diligence pour mener à bien l'acquisition de Cartus Relocation Services. Au cours du week-end, nous avons fourni à Realogy des informations expliquant pourquoi nous pensons que certaines conditions de clôture, qu'ils sont tenus de respecter en vertu du contrat d'achat, n'ont pas été et ne peuvent pas être satisfaites. Nous avons reçu, aujourd'hui, une plainte déposée par Realogy dans le cadre du contrat d'achat. Malheureusement, cette plainte ne répond à aucun des problèmes que nous avons soulevés. Nous pensons plutôt que la plainte constitue une violation par Realogy du contrat d'achat.

SIRVA est en total désaccord avec les allégations contenues dans la plainte et se défendra fermement contre toutes les allégations présentées dans la plainte et continuera à faire valoir tous ses droits en vertu du contrat d'achat, y compris en ce qui concerne les violations du contrat d'achat par Realogy.

SIRVA reste bien placée afin de continuer à soutenir ses clients grâce à notre éventail de capacités, de technologies et de services de pointe, alors que nos clients naviguent dans cet environnement difficile.

À propos de SIRVA Worldwide Relocation & Moving

SIRVA Worldwide Relocation and Moving est un leader mondial des services de déménagement et de délocalisation, offrant des solutions pour les programmes de mobilité aux entreprises de toutes tailles. Avec 75 propres sites et plus de 1 000 sites franchisés et agents dans 177 pays, nous offrons une ampleur mondiale inégalée, soutenue par une attention localisée et une technologie innovante qui établit un juste équilibre entre le libre-service et le soutien humain. De la délocalisation et des biens ménagers au déménagement et au stockage commercial, notre portefeuille de marques (SIRVA, Team Relocations, Allied, NorthAmerican, Allied Pickfords & SMARTBOX) offre la seule solution intégrée de déménagement/délocalisation du secteur. En tirant parti de notre réseau mondial, nous offrons une expérience de première qualité que seul un « guichet unique » peut fournir.

