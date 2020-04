Smiley lance les Smiley News, un site Internet dédié aux héros du quotidien

Smiley compte bien continuer à faire passer son message d'origine en le réadaptant au monde, en relatant les expériences inspirantes des personnes et des communautés qui œuvrent à faire du monde un endroit meilleur, en communiquant également sur un style de vie positif et stimulant à travers ses comptes dans les réseaux sociaux, et nous redonner confiance.

L'entreprise est convaincue que nous vivons des moments sans précédent, bombardés sans relâche par les mauvaises nouvelles diffusées « non stop » sur les réseaux sociaux et numériques. Selon l'étude menée par Smiley à partir de Google Trends, la recherche de « bonnes nouvelles » a atteint des niveaux records en mars 2020, soulignant que davantage d'internautes se tournent vers des nouvelles positives, inspirantes et revigorantes pour se remonter le moral.

Avec le lancement en 2019 du Smiley Movement à but non lucratif, Smiley aide ses partenaires à faire de la notion du « giving back » qui consiste à rendre à la société ce qu'elle nous a donné, la norme, en établissant des liens entre les marques et les organismes caritatifs locaux, ainsi qu'en créant des partenariats qui stimulent le changement social. Grâce à son récent partenariat avec la célèbre marque de bagages Eastpak et l'association caritative de premier plan pour les sans-abris Depaul, Smiley a contribué à organiser un programme de financement vital pour le projet Korotich Mother and Child Home en Ukraine.

À l'occasion du 50e anniversaire de Smiley en 2022, la société va relancer son message original créé en 1972 « Prenez le temps de sourire », afin de générer de l'espoir, de l'optimisme et de la positivité par le biais de collaborations et de partenariats qui mettront en pratique cette mission pour les 50 prochaines années.

En ces temps incertains, Smiley pense que sa mission est plus essentielle que jamais. En tant qu'entreprise, elle espère faire ce en quoi elle excelle : apporter de la positivité et de l'espoir à un monde qui en a grand besoin et devenir l'antidote à un monde en crise.

