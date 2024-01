SMMT - UK Auto fabrique un million de véhicules et accueille 23,7 milliards de livres sterling d'investissement

La production automobile britannique dépasse le million d'unités, en hausse de 17,0% en meilleure année depuis 2019.

905,117 voitures et 120,357 véhicules utilitaires fabriqués, avec une sortie de modèle électrifiée record.

23,7 milliards d'engagements d'investissements privés et publics annoncés en 2023.

Le Royaume-Uni doit maintenant accélérer la chaîne d'approvisionnement des VE et générer un retour sur investissement.

LONDRES, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La production automobile britannique a atteint 1025474 unités en 2023, selon les derniers chiffres publiés aujourd'hui par la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Avec 905117 voitures et 120357 véhicules utilitaires (CV) produits, la production a progressé de 17,0 % par rapport à l'année précédente. L'assouplissement des défis liés à la pandémie, des pénuries de puces aux confinements, et l'augmentation de la production de modèles électrifiés, combinés pour propulser la production annuelle au-dessus d'un million pour la première fois depuis 2019. [1]

Les bonnes performances de décembre pour l'industrie automobile, en hausse de 20,7% sur un an, et les volumes de CV, en hausse de 80,3%, ont clôturé une année positive, qui a vu une reprise de la fortune de l'industrie. Sept nouveaux modèles de pointe sont entrés en production en 2023, y compris dans la nouvelle usine d'Ellesmere Port EV[2], tandis que quelque 23,7 milliards de livres sterling d'investissements privés et publics ont été engagés – plus qu'au cours des sept années précédentes combinées – de Cowley à Sunderland; gigafactories aux installations de R&D. [3]

Ces engagements stimuleront la croissance économique verte, créeront des emplois à l'échelle nationale et feront passer le secteur à la fabrication de véhicules électriques, qui a déjà atteint des niveaux records en 2023. Au Royaume-Uni, la production de véhicules électriques à batterie (BEV), hybrides rechargeables (PHEV) et hybrides (HEV) a bondi à 346 451 unités, en hausse de 48,0 % par rapport à l'année précédente pour représenter près des deux cinquièmes (38,3 %) de la production totale.

Dans l'ensemble, la production automobile britannique a augmenté de 16,8 % en 2023, son meilleur taux de croissance depuis 2010, la valeur totale au détail de tous les modèles fabriqués atteignant plus de 50 milliards de livres sterling. [4] Alors que 191 247 voitures ont été construites pour des acheteurs nationaux, la part du lion de la production a été expédiée à l'étranger, preuve de la contribution des exportations automobiles à l'économie britannique. Sur un an, les exportations ont augmenté de 17,6% contre une hausse de 13,7% de la production pour le marché britannique.

L'UE est restée de loin le plus grand marché mondial du secteur, avec 60,3% des exportations, avec des expéditions en hausse de près d'un quart (23,2%) à 430411 unités. Les États-Unis viennent au deuxième rang avec une part de 10,3 % des exportations (73571 unités), suivis de la Chine avec 7,2 % (51202 unités), malgré une baisse des expéditions de -9,1 % et de -2,7 % respectivement. À l'inverse, la Turquie a vu ses exportations bondir de 223,8 % pour atteindre 27346 unités, ce qui en fait le quatrième marché mondial du Royaume-Uni devant le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, le Canada, les Émirats arabes unis et la Suisse.

Mike Hawes, directeur général de SMMT, a déclaré : "La diminution des défis de la chaîne d'approvisionnement, l'introduction de nouveaux modèles et un investissement massif de 23,7 milliards de livres sterling ont fermement remis la production automobile britannique sur les rails en 2023. L'industrie se concentrera maintenant sur la réalisation de ces engagements, la transition du secteur au rythme de l'électricité et l'élargissement de la chaîne d'approvisionnement. Alors que la concurrence mondiale n'a jamais été aussi féroce et que les tensions géopolitiques s'intensifient, le gouvernement et l'industrie doivent rester résolument axés sur la compétitivité, avec tous les emplois et la croissance que cela apportera. Nous sommes dans une bien meilleure position qu'il y a un an, mais les défis sont incessants. »

Malgré des conditions de marché difficiles, les spécialistes britanniques, les constructeurs de voitures de luxe et de performance ont connu une autre année exceptionnelle, avec des volumes combinés en hausse de 6,3% à 34613 unités, d'une valeur estimée à 7,1 milliards de livres sterling. [4] Deux nouveaux modèles électriques à haute performance sont entrés en production, à Goodwood et Hethel, preuve de la façon dont l'électrification est adoptée par les fabricants dans l'ensemble du secteur.

Le secteur a également reçu un coup de pouce à la toute fin de 2023 avec le report des règles d'origine plus strictes pour les batteries et les véhicules électriques échangés entre le Royaume-Uni et l'UE. Cette initiative contribuera à préserver la compétitivité du secteur au Royaume-Uni et en Europe, offrant ainsi un temps précieux à la production locale de batteries et de composants associés.

2024 est une année charnière pour y parvenir, mais des vents contraires subsistent, le plus immédiatement avec des attaques contre les navires en mer Rouge qui soulèvent le spectre des retards et des pressions financières. Cependant, avec la menace imminente de l'élimination des droits de douane sur les règles d'origine entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les dernières perspectives indépendantes prévoient que la production de voitures et de camionnettes au Royaume-Uni augmentera d'environ 3 % en 2024 pour atteindre 1,04 million d'unités, avec un potentiel de plus de 1,2 million d'unités d'ici la fin de cette décennie.

Pour y parvenir, le Royaume-Uni doit s'assurer qu'il reste compétitif, et le prochain budget est donc une occasion pour le gouvernement d'introduire des mesures qui stimuleront le secteur. Il s'agit notamment de prolonger les accords sur les changements climatiques afin que la fabrication de batteries de véhicules électriques et sa chaîne d'approvisionnement associée soient admissibles à une aide; de rendre l'énergie verte largement disponible et abordable; de respecter les engagements visant à améliorer les connexions au réseau; et prendre des mesures pour combler les lacunes critiques en matière de main-d'œuvre et de compétences.

Mise en œuvre rapide du plan de fabrication de pointe du gouvernement, mise en œuvre complète des recommandations de l'examen de Harrington, De plus, une politique commerciale qui place l'automobile au cœur de toutes les négociations futures aiderait également le Royaume-Uni à consolider sa reprise et à devenir un leader mondial dans la production de véhicules de plus en plus électrifiés.

