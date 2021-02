SoftIron nomme le vétéran Phil Crocker, « chef de chaîne », au poste de vice-président du développement commercial et de la chaîne

« Notre secteur atteint un point d'inflexion à mesure que les organisations réfléchissent à la manière dont elles échelonnent les opérations de leurs centres de données, et SoftIron fournit des solutions innovantes qui les mettent aux commandes », a déclaré Phil Straw, PDG de SoftIron. « L'arrivée de Phil Crocker, un leader qui a fait ses preuves et qui a mis en place des programmes de partenariat extrêmement fructueux, est une véritable aubaine pour SoftIron. Nous réinventons ce qui est possible, non seulement en matière de performance des appareils de centres de données, mais aussi dans l'approche d'opérationnalisation des solutions open source qui avantagent nos clients. Phil Crocker, qui rejoint SoftIron, est l'un des plus brillants esprits du secteur et je crois fermement en sa capacité à faire progresser les avantages que SoftIron a conçus pour nos partenaires et nos clients grâce à notre approche matérielle spécifique à chaque tâche. »

« SoftIron change le paradigme du stockage des données, en réinventant la façon dont les appareils des centres de données sont conçus et fabriqués à partir du code source », a déclaré Phil Crocker, récemment nommé vice-président du développement commercial et de la distribution de SoftIron. « En tant que challenger dans le secteur des appareils pour centres de données, SoftIron accorde une grande importance à sa position stratégique. Nous jouons la carte du long terme et nous nous efforçons de tirer le meilleur parti de chaque décision que nous prenons. Nous construisons notre organisation de vente et notre stratégie de distribution avec une approche maximisant les avantages de chaque victoire, et nous invitons des partenaires triés sur le volet à y prendre part. Je suis persuadé qu'à mesure que nos partenaires de distribution intègreront l'éventail complet de l'offre que SoftIron leur propose, à eux et à leurs clients, ils nous considéreront comme un maillon essentiel de leur offre de commercialisation. C'est une occasion qu'ils ne voudront pas manquer. »

Crocker a rejoint SoftIron après avoir travaillé chez Panasas, où il a développé et mis en œuvre le programme de partenariat « Panasas Accelerate », créant une moyenne annuelle de 70 % de revenus pour les partenaires, en tant que directeur principal du développement des canaux et des affaires. Avant Panasas, Crocker a collaboré huit ans avec EMC/Isilon. Après avoir cofondé l'entité EMEA d'Isilon et avoir généré les premiers revenus des chaînes européennes, en tant que directeur des chaînes mondiales pour EMC/Isilon, il a dirigé le développement et la transition post-acquisition du programme de chaînes de la société, ce qui a permis de générer un revenu annuel de 1 milliard d'USD pour les partenaires. Il rejoint SoftIron, travaillant depuis son bureau à distance à Bellevue, WA.

Manifestez votre intérêt pour le programme de partenariat de SoftIron ici.

À propos de SoftIron®

SoftIron® est le leader mondial des appareils spécifiques aux tâches pour les solutions de centres de données évolutives. Son matériel supérieur, sur mesure est conçu, mis au point et assemblé en Californie, et il s'agit du seul industriel offrant une provenance qui soit vérifiable. Le portefeuille SoftIron pour le stockage pour entreprise défini par logiciel HyperDrive® fonctionne à la vitesse du câble et il est sur mesure pour optimiser Ceph. HyperSwitch™ représente sa ligne de nouvelle génération de commutateurs haut de gamme, construits pour maximiser les performances et la flexibilité de SONiC. HyperCast™ est sa solution de transcodage simultané en 4K en haute densité pour livraison en multiécran et multiformat. SoftIron permet aux entreprises d'obtenir une plus grande valeur commerciale en proposant les meilleurs produits de leur catégorie, sans verrouillage de logiciel et de matériel. Pour plus d'informations, visitez le site www.SoftIron.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1430324/Phil_Crocker.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/557880/SoftIron_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.softiron.com



SOURCE SoftIron