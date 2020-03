Soluno - outil de collaboration Miteam Plus désormais gratuit

STOCKHOLM, 25 mars 2020 /PRNewswire/ -- Soluno veut contribuer à la société où nous pouvons apporter des solutions de facilité pour les clients et les autres entreprises dans la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Nous espérons que cette action pourra faciliter la communication au sein d'une entreprise ou à l'extérieur. Nous espérons que cet outil pourra aider à poursuivre les ventes et à effectuer de nouvelles transactions dans une économie affectée. Soluno ouvre désormais son service de collaboration Miteam Plus, gratuitement à tous ses clients jusqu'au dernier jour de juin 2020. Cela s'applique à tous les pays européens dans lesquels Soluno opère.

Ces dernières semaines ont prouvé les formidables actions que Soluno peut apporter pour aider les futures entreprises, différents types d'urgences qui apparaîtront et les entreprises pourront se rapprocher de Soluno et être prêtes à gérer l'ensemble de la société depuis chez leur domicile. Aujourd'hui, nos clients utilisent des services qui couvrent la plupart de leurs besoins, mais la situation actuelle a prouvé que de nombreuses entreprises sont prises de court, vulnérables et ne sont pas en mesure de gérer et d'activer un plan d'urgence.

Soluno MiTeam Plus est un outil de gestion de projet qui facilite principalement la communication et la collaboration grâce à une disponibilité totale entre les uns et les autres ainsi qu'avec les projets en cours de l'entreprise. Des fonctions telles que le chat, le partage de documents, les téléconférences et les réunions vidéo sont incluses. Au-delà de ceci, le service est également intégré au service de téléphonie standard de Soluno, ce qui signifie que nous réunissons tous les types d'outils de communication sur une seule et même plateforme.

Le service complet de Soluno permet aux collègues et à l'ensemble de l'entreprise de devenir mobiles et flexibles dans leur travail. Cela signifie que tous peuvent travailler à partir du lieu où on a besoin d'eux et continuer à avoir accès aux outils de travail nécessaires. De cette manière, les entreprises peuvent sécuriser leurs opérations quelles que soient les circonstances.

La manière dont les dernières semaines se sont déroulées dans le monde est quelque chose que Soluno prend au sérieux et qu'elle prendra en compte avec diligence à l'avenir. Soluno mettra des ressources pour développer les services actuels et supplémentaires pouvant offrir aux entreprises une haute disponibilité, une grande fiabilité et une sécurité à long terme. Nous voulons que davantage de clients soient préparés à une telle situation afin de pouvoir prendre des décisions drastiques en matière de conditions de travail.

« De nombreuses entreprises suédoises sont confrontées à une nouvelle ère de travail à distance. Nous voulons que tous nos clients puissent se rencontrer sans entrave, quel que soit le lieu où bon nombre d'entre eux manquent aujourd'hui des outils essentiels. Nous voulons aider à permettre un recours en offrant la possibilité d'utiliser Miteam gratuitement. Si vous êtes entièrement mobile et que vous manquez des outils pour l'ordinateur, nous proposons également l'interface. Nous voulons ouvrir la voie aux services cloud et aux collaborateurs numériques modernes. En proposant Miteam, c'est notre contribution à la facilitation du travail quotidien pour nos clients. » - Mattias Ohde, PDG de Soluno

