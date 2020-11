Sommet Education lance École Ducasse - Paris Campus : nouveau lieu de référence de la formation aux arts culinaires

Le bâtiment de l'école ainsi que ses aménagements intérieurs et extérieurs ont été conçus par l'agence internationale Arte Charpentier Architectes avec le bailleur Covivio. La décoration du bar et du restaurant d'initiation a été confiée à l'agence Jouin Manku.

« Avec l'ouverture de Paris Campus, il s'agit de porter une mission essentielle qui est à mon sens l'une des plus belles missions du monde : préparer la relève et former des Chefs citoyens. Cette mission consiste à leur transmettre le goût de l'excellence, le respect du produit et de la saisonnalité ainsi que la capacité de rebondir dans un contexte difficile avec l'obsession de se réinventer. » souligne le Chef Alain Ducasse.

L'école propose des programmes variés tels que des Bachelors, des programmes « Diplômes », des programmes « Essentiels », et des formations pour des chefs professionnels. Ces programmes allient à la fois cours académiques et cours d'arts pratiques et abordent tous les domaines des arts culinaires et pâtissiers.

Paris Campus accueillera la référence mondiale de la gastronomie, Jacques Maximin, dans la fonction de Conseiller culinaire et Chef en résidence.

Les Chefs de Cave et Maitres de Chais des Maisons de Moët Hennessy contribueront à former les étudiants à la subtilité des accords Mets et Vins tout en transmettant leur savoir-faire et leur patrimoine œnologique de plus de trois siècles.

L'ensemble des équipements des laboratoires a été conçu et installé sur mesure par Electrolux Professional, un fournisseur mondial de premier plan de solutions de services alimentaires pour les utilisateurs professionnels.

« Ce nouveau lieu d'enseignement d'excellence s'inscrit parfaitement dans notre réseau international d'écoles prestigieuses et illustre la stratégie de développement dans laquelle nous nous inscrivons. » déclare Benoît-Etienne Domenget, CEO de Sommet Education.

