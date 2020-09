Songtradr s'associe à Jaxsta

Permet aux artistes et aux musiciens de percevoir les revenus manquants

LOS ANGELES, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Songtradr, la plateforme mondiale de marché B2B consacrée au droit d'auteur et aux licences d'œuvres musicales, annonce son partenariat exclusif avec Jaxsta (ASX : JXT), la plus grande base de données au monde de crédits musicaux officiels, pour offrir une solution fondée sur les données qui aide les artistes et les musiciens du monde entier à percevoir les revenus manquants.

La solution regroupe le produit de repérage et de collecte des droits voisins de Songtradr avec l'importante base mondiale de métadonnées de crédits d'artistes de Jaxsta. Les revenus des droits voisins sont générés par l'exécution d'enregistrements sonores et peuvent être perçus par les détenteurs de droits, les artistes et les contributeurs. En 2019, le marché mondial total des droits voisins a été estimé à 2,6 milliards de dollars américains[1], une part importante n'ayant pas été perçue par les artistes et les musiciens.

« Jaxsta a résolu une partie importante du dilemme des données de l'industrie de la musique et a mis au point une solution technologique évolutive qui s'intègre parfaitement à notre écosystème des droits musicaux et au marché des licences. De nombreux artistes et musiciens du monde entier ont subi les contrecoups de la perte de revenus liée aux spectacles, et ce partenariat nous permet d'accroître notre capacité à les aider à percevoir les revenus non identifiés et non réclamés en cette période sans précédent », a déclaré Paul Wiltshire, PDG et fondateur de Songtradr.

Jacqui Louez Schoorl, PDG et cofondateur de Jaxsta, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Songtradr. Ce partenariat met en évidence les opportunités majeures qui existent pour relever les défis liés aux données auxquels est confrontée l'industrie de la musique. Songtradr peut fournir un produit mondial amélioré en tirant parti de l'utilisation de métadonnées officielles qui ne sont disponibles que par l'intermédiaire de Jaxsta. »

L'intégration de Jaxsta et de Songtradr permettra aux membres de Jaxsta Pro d'utiliser la plateforme de Songtradr pour lancer la collecte et la gestion continue de leurs revenus des droits voisins. Songtradr utilisera les métadonnées de crédits musicaux de Jaxsta pour aider à déterminer les revenus non perçus provenant de la diffusion de certains enregistrements sonores à la radio et dans les médias en ligne.

Ce partenariat est le premier accord annoncé par Songtradr depuis que l'entreprise a annoncé sa levée de capitaux de série C à hauteur de 30 millions de dollars américains plus tôt le mois dernier. Songtradr a investi 1,42 million de dollars australiens dans Jaxsta par le biais d'un billet convertible garanti et a signé un accord commercial exclusif de cinq ans avec une entente de partage des revenus entre les entreprises.

À PROPOS DE SONGTRADR

Songtradr est le plus grand marché de licences de musique B2B au monde. L'entreprise propose aux créateurs de musique et aux détenteurs de droits une solution entièrement technologique pour la gestion des droits et la monétisation tout en offrant aux utilisateurs de musique B2B comme les marques, les annonceurs, les cinéastes, les services de VOD, les réseaux de radiodiffusion, ainsi que les plateformes de jeux, de streaming et de réseaux sociaux, un accès à la musique très efficace et guidé par l'intelligence artificielle.

À PROPOS DE JAXSTA

Jaxsta est, grâce à sa technologie, la base de données de crédits musicaux accessibles au public la plus importante et la plus connectée au monde. Grâce à son partenariat avec les principales maisons de disques et les maisons de disques indépendantes de l'industrie, ainsi qu'avec les éditeurs, les distributeurs, les agences de gestion de droit d'auteur et les associations de l'industrie, Jaxsta est une source fiable et incontournable d'information officielle sur les crédits musicaux. La plateforme de base de l'entreprise, Jaxsta.com, est un service d'abonnement gratuit et payant qui offre des solutions de données B2B pour les industries de la musique et des médias connexes. Jaxsta ProBeta, le service d'abonnement de l'entreprise, exploite la puissance des données de Jaxsta pour aider les professionnels de l'industrie de la musique à tisser des liens, à gagner du temps et à faire évoluer leur entreprise et leur carrière.

