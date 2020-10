SOPHiA GENETICS lève 110 millions de dollars dans un nouveau tour de financement sursouscrit

Cette série F a été menée par aMoon, un fonds de capital-risque de premier plan actif dans les domaines des technologies de la santé et des sciences de la vie, basé en Israël, et Hitachi Ventures, une filiale du groupe japonais Hitachi. Se sont également jointes à ce tour d'autres d'institutions financières de premier ordre, parmi lesquelles le Crédit Suisse et le groupe Pictet, alors que les investisseurs existants Swisscom Ventures, Endeavour Vision, Generation Investment Management, Alychlo et Eurazeo Growth complètent ce tour, outre ACE & Company et Famille C Invest comme nouveaux investisseurs.

SOPHiA GENETICS soutient les professionnels de santé au travers de sa plateforme universelle SOPHiA, qui rassemble le plus grand réseau de médecine basée sur les données au monde avec plus de 1'000 établissements de santé dans 85 pays. L'entreprise aide les experts à traduire des données médicales complexes en savoir précieux pour une meilleure prise en charge des patients. Aujourd'hui, plus de 600'000 profils génomiques ont été analysés par la technologie d'intelligence artificielle SOPHiA; jusqu'à 17'000 nouveaux profils par mois.

Ce nouveau tour de financement permettra à la société de renforcer sa présence sur les marchés américain et asiatique. Les fonds seront également alloués à l'amélioration des capacités multimodales de la plateforme, et afin d'accélérer son adoption au niveau mondial. Dans le même temps, SOPHiA GENETICS se positionne au mieux afin de soutenir les efforts de l'industrie pharmaceutique pour optimiser et accélérer le développement de nouvelles thérapies ciblées.

Alors que SOPHiA entre dans cette nouvelle phase d'expansion, Didier Hirsch, ancien directeur financier d'Agilent et membre du conseil d'administration de Logitech, rejoint le conseil d'administration de SOPHiA GENETICS. Il présidera également son comité d'audit, propulsant l'entreprise vers les prochaines étapes importantes de son développement.

« Depuis la Suisse et maintenant à l'échelle mondiale, SOPHiA GENETICS a joué un rôle déterminant dans la définition de la médecine basée sur les données telle que nous la connaissons aujourd'hui », a déclaré Didier Denat, responsable Corporate Banking Suisse du Crédit Suisse et président du Crédit Suisse Entrepreneur Capital Ltd. « En accélérant davantage cette démocratisation, l'entreprise mettra ses solutions au service d'un nombre toujours croissant de patients. »

« Nous entrons dans une ère de transformation digitale et SOPHiA GENETICS en est un acteur incontournable ; nous sommes heureux de contribuer au développement d'une entreprise phare de cet écosystème. La médecine basée sur les données est aujourd'hui un must dans le domaine de la santé. Il est donc important de soutenir une entreprise telle que SOPHiA, afin qu'elle puisse développer son approche universelle basée sur le partage sécurisé du savoir pour de meilleurs résultats », a déclaré Dominique Mégret, responsable de Swisscom Ventures.

Fernando Pacheco, directeur des investissements d'Endeavour Vision a ajouté : « Depuis sa création en Suisse, SOPHiA GENETICS s'est bâti une position de leader en Europe et au-delà afin de fournir des analyses de pointe combinant plusieurs sources de données. Nous sommes impatients de voir l'entreprise écrire ses prochains chapitres dans de nouveaux domaines de la médecine basée sur les données, augmentant ainsi les bénéfices pour les patients. »

« Grâce à son approche décentralisée et universelle, SOPHiA a su révolutionner le domaine de la santé pour un bénéfice global. Cette nouvelle levée de fonds permettra de renforcer l'offre, la performance et l'impact déjà unique de SOPHiA sur les patients et les thérapies ciblées », a déclaré Troy Cox, président du conseil d'administration de SOPHiA GENETICS.

« Depuis la création de l'entreprise, nous savions que tirer parti d'un large éventail de types de données alimentées par des technologies de pointe était essentiel pour soutenir durablement le secteur de la santé », a conclu Jurgi Camblong, CEO et fondateur de SOPHiA GENETICS. « Désormais, avec cette nouvelle levée de fonds, nous pouvons nous lancer dans la prochaine étape de notre développement et pousser plus loin notre approche collaborative, pour une médecine plus intelligente, ensemble. »

A propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS est la healthtech qui démocratise la médecine basée sur les données pour améliorer les résultats et l'économie de la santé dans le monde entier. En exploitant la puissance des données de santé de nouvelle génération pour la gestion du cancer et des maladies rares, la plateforme universelle SOPHiA permet aux professionnels de la santé d'agir avec précision et confiance. L'approche innovante de la société permet à une communauté en constante expansion de plus de 1 000 établissements de bénéficier du partage des connaissances, encourageant une nouvelle ère dans le secteur de la santé.

SOPHiA GENETICS est reconnue parmi les "50 Smartest Companies" du MIT Technology Review.

Pour plus d'informations: SOPHiAGENETICS.COM, ou suivez @SOPHiAGENETICS sur Twitter.

Contact pour les médias

Sophie Reymond

Senior Media Relations Specialist

[email protected]

Tel: +41 21 694 10 75

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1294940/SOPHiA_GENETICS_Funding.jpg

SOURCE SOPHiA GENETICS