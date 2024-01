Sopra Steria choisi par Airbus pour participer à l'optimisation des méthodes et outils d'ingénierie

PARIS, 19 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, a été sélectionné à travers son vertical Aeroline par Airbus pour accompagner le géant européen de l'aéronautique dans la modernisation de ses méthodes et outils d'ingénierie. Cette annonce stratégique conforte le positionnement de Sopra Steria en tant que partenaire incontournable du secteur de l'aéronautique.

« Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir Sopra Steria s'affirmer comme l'un des principaux acteurs de la filière aéronautique, notamment aux côtés de figures telles qu'Airbus. Avec ce partenariat, nous nous associons pour relever les défis du secteur, qu'il s'agisse de la modernisation, de la montée en compétences, ou de la décarbonation. L'industrie aéronautique doit dès à présent accélérer dans ses transitions pour répondre aux attentes de la société, et c'est bien là notre feuille de route », commente Matthieu Bonte, Engineering market director de Sopra Steria.

A travers ce nouveau partenariat avec le constructeur européen Airbus, Sopra Steria démontre sa parfaite maîtrise des métiers de l'aéronautique, et ce tout du long de la chaine de valeur : du conseil au déploiement, en passant par la formation ou l'intégration ou l'exploitation de la data.

Sopra Steria accompagnera notamment Airbus dans la modernisation de ses processus, méthodes et outils d'ingénierie afin de répondre aux grands enjeux du secteur : décarbonation de la production, amélioration des logiciels de gestion de cycle de vie produits, innovation dans les solutions de l'aviation de demain, etc. Le déploiement de cette nouvelle collaboration mobilisera plus de 700 collaborateurs au sein de Sopra Steria, et combinera les expertises du vertical Aeroline de Sopra Steria incluant ses filiales CIMPA et CS Group.

Ce contrat multi-annuel concerne l'Allemagne, le Canada, l'Espagne, la France, l'Inde, la Pologne et le Royaume-Uni et porte sur la totalité des centres de compétences ingénierie d'Airbus (aérostructure, physique de vol, moteurs, systèmes, essais en vol et propulsion).

